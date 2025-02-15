https://sarabic.ae/20250215/كيلوغ-واشنطن-لا-تريد-مشاركة-مجموعة-كبيرة-من-الأطراف-في-مفاوضات-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1097808431.html
كيلوغ: واشنطن لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
كيلوغ: واشنطن لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T15:18+0000
2025-02-15T15:18+0000
2025-02-15T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن كيلوغ، قوله على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ما لا نريد القيام به هو الدخول في نقاش جماعي كبير (فيما يتعلق بمفاوضات تسوية الأزمة)".وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من إجراء هذه المناقشات وجهًا لوجه، عندها يمكننا حقًا أن نعمل على التنازلات".كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو معدومة.
https://sarabic.ae/20250215/زيلينسكي-يدعو-إلى-إنشاء-ناتو-بديل-1097805719.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كيلوغ: واشنطن لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن كيلوغ، قوله على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ما لا نريد القيام به هو الدخول في نقاش جماعي كبير (فيما يتعلق بمفاوضات تسوية الأزمة)".
وأضاف كيلوغ أن "واشنطن ليست مستعدة بعد لتحديد المتطلبات اللازمة لتقديم ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا في إطار المفاوضات".
وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.
وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".
وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من إجراء هذه المناقشات وجهًا لوجه، عندها يمكننا حقًا أن نعمل على التنازلات".
كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو معدومة.