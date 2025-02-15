https://sarabic.ae/20250215/زيلينسكي-يدعو-إلى-إنشاء-ناتو-بديل-1097805719.html
زيلينسكي يدعو إلى إنشاء "ناتو بديل"
زيلينسكي يدعو إلى إنشاء "ناتو بديل"
سبوتنيك عربي
ذكر فلاديمير زيلينسكي، على خلفية انتقادات السلطات الأمريكية لأوروبا، أنه لن يتخلى عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بينما في ظل غياب احتمال حقيقي للانضمام... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T13:16+0000
2025-02-15T13:16+0000
2025-02-15T13:16+0000
روسيا
العالم
الناتو
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وأضاف زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ: "لن أزيل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي من جدول الأعمال... نعتقد أن أساس أي ضمانات أمنية (لأوكرانيا) يجب أن تكون العضوية في حلف شمال الأطلسي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فالشروط التي تسمح لنا ببناء حلف شمال الأطلسي آخر هنا في أوكرانيا... اقتراحي هو أن الحدود الشرقية لأوكرانيا، والحدود الشرقية لبيلاروسيا، والحدود الشرقية لدول البلطيق والحدود الشرقية لفنلندا تتمتع بأقوى الخطوط الأمنية".ووفقا له، فإن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل يكمن في داخلها، وضرب على سبيل المثال إلغاء نتائج الانتخابات في رومانيا وخطر تكرار هذا السيناريو في ألمانيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس لديه أي اعتراضات على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بشأن عدم احتمال عضوية أوكرانيا في الناتو.
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روسيا, العالم, الناتو
زيلينسكي يدعو إلى إنشاء "ناتو بديل"
ذكر فلاديمير زيلينسكي، على خلفية انتقادات السلطات الأمريكية لأوروبا، أنه لن يتخلى عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بينما في ظل غياب احتمال حقيقي للانضمام إلى التحالف، بدأ في التوصل إلى بديل في شكل "حلف شمال الأطلسي آخر"، الذي ستمر حدوده عبر شرق أوكرانيا وبيلاروسيا ودول البلطيق وفنلندا.
وأضاف زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ: "لن أزيل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي من جدول الأعمال... نعتقد أن أساس أي ضمانات أمنية (لأوكرانيا) يجب أن تكون العضوية في حلف شمال الأطلسي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فالشروط التي تسمح لنا ببناء حلف شمال الأطلسي آخر هنا في أوكرانيا... اقتراحي هو أن الحدود الشرقية لأوكرانيا، والحدود الشرقية لبيلاروسيا، والحدود الشرقية لدول البلطيق والحدود الشرقية لفنلندا تتمتع بأقوى الخطوط الأمنية".
بالإضافة إلى ذلك، دعا زيلينسكي أوروبا أيضًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوحد، قائلاً إن مستقبلها يجب أن يعتمد على نفسها.
وتحدث نائب الرئيس الأمريكي فانس دي فانس، الجمعة، في مؤتمر ميونيخ الأمني، منتقدا الدول الأوروبية.
ووفقا له، فإن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل يكمن في داخلها، وضرب على سبيل المثال إلغاء نتائج الانتخابات في رومانيا وخطر تكرار هذا السيناريو في ألمانيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس لديه أي اعتراضات على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بشأن عدم احتمال عضوية أوكرانيا في الناتو.