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https://sarabic.ae/20250213/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-ترامب-لن-يتفاوض-مع-زيلينسكي-1097748100.html
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ترامب لن يتفاوض مع زيلينسكي
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ترامب لن يتفاوض مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتفاوض مع فلاديمير زيلينسكي لحل الصراع، بل يجب تغييره،... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T13:34+0000
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زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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وقال أزاروف في برنامج "سولوفييف لايف" إن "ترامب لن يقوم بأي عمل تجاري مع زيلينسكي. ويجب استبداله. وخلال المفاوضات، نحتاج إلى الاتفاق على تغيير النظام وإجراء انتخابات طبيعية".وبحسب أزاروف، إذا حلت حكومة شرعية محل نظام زيلينسكي، فيمكنها المشاركة في أي اتفاقيات وصياغة الضمانات الأمنية.وفي تعليقه على العقوبات غير المحددة التي فرضها زيلينسكي على الرئيس الأوكراني الأسبق ورئيس حزب المعارضة التضامن الأوروبي بيوتر بوروشينكو، أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق أن زيلينسكي وعد بسجنه خلال حملته الانتخابية.وتابع: "كل أوكرانيا تعرف مخططاته للسرقة. وفي هذه الحالة، فهو يعزل سياسيًا ويساويه في المكانة. ما الفرق بين زيلينسكي وبوروشينكو؟ لا شيء".يذكر أن زيلينسكي فرض، اليوم الخميس، عقوبات شخصية دائمة على بوروشينكو، والتي تشمل الحرمان من جوائز الدولة، وتجميد الأصول، ومنع تحويل الأموال خارج أوكرانيا، وكذلك إنهاء الاتفاقيات التجارية وتنفيذ العمليات التجارية.الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانياألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يرسم-سياسته-تجاه-أوكرانيا-الفترة-المقبلة-ويؤكد-وقف-إطلاق-النار-قريب-1097732208.html
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-حان-الوقت-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1097724698.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ترامب لن يتفاوض مع زيلينسكي

13:34 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أفاد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتفاوض مع فلاديمير زيلينسكي لحل الصراع، بل يجب تغييره، كما يجب تغيير النظام الأوكراني بأكمله، على حد تعبيره.
وقال أزاروف في برنامج "سولوفييف لايف" إن "ترامب لن يقوم بأي عمل تجاري مع زيلينسكي. ويجب استبداله. وخلال المفاوضات، نحتاج إلى الاتفاق على تغيير النظام وإجراء انتخابات طبيعية".
وبحسب أزاروف، إذا حلت حكومة شرعية محل نظام زيلينسكي، فيمكنها المشاركة في أي اتفاقيات وصياغة الضمانات الأمنية.
ويعتقد رئيس الوزراء الأسبق أن "الحكومة الجديدة سوف تفي بهذه الشروط، لأن هذا شرط لاستعادة التنمية في أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا.. ويؤكد: وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيد
أمس, 22:57 GMT
وفي تعليقه على العقوبات غير المحددة التي فرضها زيلينسكي على الرئيس الأوكراني الأسبق ورئيس حزب المعارضة التضامن الأوروبي بيوتر بوروشينكو، أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق أن زيلينسكي وعد بسجنه خلال حملته الانتخابية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أمس, 18:58 GMT
وتابع: "كل أوكرانيا تعرف مخططاته للسرقة. وفي هذه الحالة، فهو يعزل سياسيًا ويساويه في المكانة. ما الفرق بين زيلينسكي وبوروشينكو؟ لا شيء".
يذكر أن زيلينسكي فرض، اليوم الخميس، عقوبات شخصية دائمة على بوروشينكو، والتي تشمل الحرمان من جوائز الدولة، وتجميد الأصول، ومنع تحويل الأموال خارج أوكرانيا، وكذلك إنهاء الاتفاقيات التجارية وتنفيذ العمليات التجارية.
الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية
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