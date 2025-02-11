https://sarabic.ae/20250211/إعلام-كييف-تعتقد-أن-إدارة-ترامب-تريد-إقالة-زيلينسكي-1097689765.html
إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي
إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T19:06+0000
2025-02-11T19:06+0000
2025-02-11T19:06+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تبدو الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة غريبة إلى حد ما بالنسبة لكييف، وخاصة التلميح الأخير من فريق ترامب إلى ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام".وبحسب المصدر فإن البيت الأبيض يعتبر زيلينسكي غير مناسب لإجراء مفاوضات السلام.وفي أوائل فبراير/شباط، ذكرت وكالة وسائل إعلام أن فريق ترامب يناقش سبل إقناع كييف بإجراء انتخابات رئاسية في إطار وقف إطلاق النار مع روسيا، ومن المفترض أن الفائز بهذه الانتخابات قد يتولى مهمة التفاوض على صفقة طويلة الأجل مع موسكو.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة الآن في أوكرانيا هي البرلمان الأوكراني ورئيسه.
https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تبدو الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة غريبة إلى حد ما بالنسبة لكييف، وخاصة التلميح الأخير من فريق ترامب إلى ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام".
وقال مصدر مرتبط بفريق زيلينسكي لتلك الوسائل إنه يعتقد أن الحديث عن الانتخابات دليل على رغبة القيادة في واشنطن في إزالة زيلينسكي.
وبحسب المصدر فإن البيت الأبيض يعتبر زيلينسكي غير مناسب لإجراء مفاوضات السلام.
وفي أوائل فبراير/شباط، ذكرت وكالة وسائل إعلام أن فريق ترامب يناقش سبل إقناع كييف بإجراء انتخابات رئاسية في إطار وقف إطلاق النار مع روسيا، ومن المفترض أن الفائز بهذه الانتخابات قد يتولى مهمة التفاوض على صفقة طويلة الأجل مع موسكو.
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار من العام الماضي، لكن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وأكد زيلينسكي أن الانتخابات الآن "غير مناسبة".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة الآن في أوكرانيا هي البرلمان الأوكراني ورئيسه.