https://sarabic.ae/20250211/إعلام-كييف-تعتقد-أن-إدارة-ترامب-تريد-إقالة-زيلينسكي-1097689765.html

إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي

إعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن كييف تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T19:06+0000

2025-02-11T19:06+0000

2025-02-11T19:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تبدو الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة غريبة إلى حد ما بالنسبة لكييف، وخاصة التلميح الأخير من فريق ترامب إلى ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام".وبحسب المصدر فإن البيت الأبيض يعتبر زيلينسكي غير مناسب لإجراء مفاوضات السلام.وفي أوائل فبراير/شباط، ذكرت وكالة وسائل إعلام أن فريق ترامب يناقش سبل إقناع كييف بإجراء انتخابات رئاسية في إطار وقف إطلاق النار مع روسيا، ومن المفترض أن الفائز بهذه الانتخابات قد يتولى مهمة التفاوض على صفقة طويلة الأجل مع موسكو.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة الآن في أوكرانيا هي البرلمان الأوكراني ورئيسه.

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html

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