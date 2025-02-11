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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html
ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"
ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أوكرانيا يجب أن تضمن أمان الأموال الأمريكية المستثمرة فيها، لأنها "قد تصبح روسية في يوم من الأيام". 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T01:10+0000
2025-02-11T01:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
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وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة Fox News الأمريكية: "لديهم أراضٍ ذات قيمة هائلة من حيث احتياطيات المعادن النادرة، والنفط، والغاز، وغيرها. أريد أن تكون أموالنا في أمان، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات. قد يتوصلون إلى اتفاق، وقد لا يفعلون. قد يصبحون جزءا من روسيا يوما ما، وقد لا يصبحون".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدمت 100 مليار فقط.وقال: "نحن قدمنا ضعف ذلك"، مؤكدا أنه ينتظر استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا.وأضح الرئيس الأمريكي: "أخبرتهم أنني أريد ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، وقد وافقوا بشكل أساسي على ذلك. على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فسنكون أغبياء. قلت لهم إنه يجب علينا الحصول على شيء ما".وعندما سُئل عن استمرار إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تجنب ترامب الإجابة بشكل مباشر.وفي وقت سابق، أمس، نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك".وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".
https://sarabic.ae/20250209/إعلام-أمريكي-ترامب-اتصل-ببوتين-لمناقشة-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1097601219.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا

ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"

01:10 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أوكرانيا يجب أن تضمن أمان الأموال الأمريكية المستثمرة فيها، لأنها "قد تصبح روسية في يوم من الأيام".
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة Fox News الأمريكية: "لديهم أراضٍ ذات قيمة هائلة من حيث احتياطيات المعادن النادرة، والنفط، والغاز، وغيرها. أريد أن تكون أموالنا في أمان، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات. قد يتوصلون إلى اتفاق، وقد لا يفعلون. قد يصبحون جزءا من روسيا يوما ما، وقد لا يصبحون".
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا
9 فبراير, 04:38 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".
ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدمت 100 مليار فقط.
وقال: "نحن قدمنا ضعف ذلك"، مؤكدا أنه ينتظر استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا.
وأضح الرئيس الأمريكي: "أخبرتهم أنني أريد ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، وقد وافقوا بشكل أساسي على ذلك. على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فسنكون أغبياء. قلت لهم إنه يجب علينا الحصول على شيء ما".
وعندما سُئل عن استمرار إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تجنب ترامب الإجابة بشكل مباشر.
وفي وقت سابق، أمس، نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك".
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".
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