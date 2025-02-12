https://sarabic.ae/20250212/ألمانيا-تعلن-استعداد-كييف-لتقديم-تنازلات-إقليمية-1097721692.html

ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية

ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن أوكرانيا أبدت استعدادها لتقديم تنازلات إقليمية من أجل التوصل إلى تسوية للصراع، مشيرا إلى أنه هناك حاجة ماسة إلى... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T16:59+0000

2025-02-12T16:59+0000

2025-02-12T16:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

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وقال بيستوريوس ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أمل في السلام أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "الآن، قبل أيام قليلة من مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يبدأ بشكل غير رسمي مساء الخميس ببعض الأحداث، لا يوجد أي بصيص أمل في الأفق، ولكنني بالطبع مقتنع بأنه في هذا العام سوف يكون هناك تحرك في هذا الموضوع برمته".وقال: "لا يحق لأحد أن يقرر من وراء ظهر أوكرانيا، وهذا ينطبق أيضا على الإدارة الأمريكية، بشأن الشروط التي يجب أن يتم بموجبها وقف إطلاق النار من جانب أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام، إنه لا يستبعد نوعا من التبادل الإقليمي مع روسيا، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تناقش ولن تناقش أبدا قضية تبادل أراضيها.

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