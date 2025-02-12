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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/ألمانيا-تعلن-استعداد-كييف-لتقديم-تنازلات-إقليمية-1097721692.html
ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية
ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن أوكرانيا أبدت استعدادها لتقديم تنازلات إقليمية من أجل التوصل إلى تسوية للصراع، مشيرا إلى أنه هناك حاجة ماسة إلى... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T16:59+0000
2025-02-12T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وقال بيستوريوس ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أمل في السلام أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "الآن، قبل أيام قليلة من مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يبدأ بشكل غير رسمي مساء الخميس ببعض الأحداث، لا يوجد أي بصيص أمل في الأفق، ولكنني بالطبع مقتنع بأنه في هذا العام سوف يكون هناك تحرك في هذا الموضوع برمته".وقال: "لا يحق لأحد أن يقرر من وراء ظهر أوكرانيا، وهذا ينطبق أيضا على الإدارة الأمريكية، بشأن الشروط التي يجب أن يتم بموجبها وقف إطلاق النار من جانب أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام، إنه لا يستبعد نوعا من التبادل الإقليمي مع روسيا، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تناقش ولن تناقش أبدا قضية تبادل أراضيها.
https://sarabic.ae/20250212/سويسرا-تعترف-بمقتل-أول-مرتزق-في-أوكرانيا-1097713562.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية

16:59 GMT 12.02.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن أوكرانيا أبدت استعدادها لتقديم تنازلات إقليمية من أجل التوصل إلى تسوية للصراع، مشيرا إلى أنه هناك حاجة ماسة إلى التوصل لتسوية للصراع، مشككا في إمكانية تقديم خطة شاملة للسلام أو هدنة في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الأسبوع.
وقال بيستوريوس ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أمل في السلام أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "الآن، قبل أيام قليلة من مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يبدأ بشكل غير رسمي مساء الخميس ببعض الأحداث، لا يوجد أي بصيص أمل في الأفق، ولكنني بالطبع مقتنع بأنه في هذا العام سوف يكون هناك تحرك في هذا الموضوع برمته".

وعلق بيستوريوس أيضًا على التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تستشهد بأعضاء في إدارة دونالد ترامب، والتي تفيد بأنه دون التنازل عن الأراضي، فإن أوكرانيا لن تكون قادرة في نهاية المطاف على التوصل إلى وقف إطلاق النار.

جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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13:04 GMT
وقال: "لا يحق لأحد أن يقرر من وراء ظهر أوكرانيا، وهذا ينطبق أيضا على الإدارة الأمريكية، بشأن الشروط التي يجب أن يتم بموجبها وقف إطلاق النار من جانب أوكرانيا".

وتابع: "ولكن من ناحية أخرى، تأتي الإشارات بالفعل من أوكرانيا بأن هناك استعدادا لذلك في ظل ظروف معينة، ولكن هذا الأمر يجب مناقشته على طاولة المفاوضات، حيث ستجلس أوكرانيا أولاً وقبل كل شيء".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام، إنه لا يستبعد نوعا من التبادل الإقليمي مع روسيا، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تناقش ولن تناقش أبدا قضية تبادل أراضيها.
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