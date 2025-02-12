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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/سويسرا-تعترف-بمقتل-أول-مرتزق-في-أوكرانيا-1097713562.html
سويسرا تعترف بمقتل أول مرتزق في أوكرانيا
سويسرا تعترف بمقتل أول مرتزق في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية السويسرية للمرة الأولى مقتل مواطن سويسري كان يقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T13:04+0000
2025-02-12T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الوزارة لقناة " SRF" السويسرية: "أبلغ الجيش الأوكراني السفارة السويسرية في كييف، في وقت سابق من هذا العام، أن مواطنا سويسريا قتل على ما يبدو أثناء القتال".ورداً على استفسار من القناة، قالت هيئة القضاء العسكري السويسرية إنها لا تعرف شيئاً عن الحادث.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القضاء العسكري السويسري مارتن إمنهاوزر لوكالة "سبوتنيك"، إن القضاء العسكري السويسري بدأ 13 تحقيقاً مع مواطنين سويسريين يشتبه في عملهم كمرتزقة في أوكرانيا في انتهاك للحظر المفروض على الخدمة في بلدان أخرى.وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ"وقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت، في وقت سابق، بأن الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني من خلال إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عددا من الدول ترسل عسكريين إلى الأراضي الأوكرانية تحت غطاء المرتزقة.أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وقال بوتين إن هدف القانون هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولتحقيق هذه الغاية، وفقا له، من المخطط تنفيذ عملية "نزع السلاح والنازية في أوكرانيا" ومحاكمة جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس.السفير الروسي لدى فرنسا: دعوة زيلينسكي لإرسال 200 ألف جندي إلى أوكرانيا غير واقعيةمرتزقة فنلنديون يخدمون في القوات الأوكرانية تحت ستار الأطباء المتطوعين
https://sarabic.ae/20250209/الخارجية-الروسية-باريس-تدعم-رسميا-النازية-المزدهرة-في-أوكرانيا-1097601551.html
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روسيا, العالم

سويسرا تعترف بمقتل أول مرتزق في أوكرانيا

13:04 GMT 12.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية السويسرية للمرة الأولى مقتل مواطن سويسري كان يقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة لقناة " SRF" السويسرية: "أبلغ الجيش الأوكراني السفارة السويسرية في كييف، في وقت سابق من هذا العام، أن مواطنا سويسريا قتل على ما يبدو أثناء القتال".

وزارة الخارجية على اتصال بأقارب المتوفى. ولا تزال ظروف وفاته ومعلومات عن وحدته والمنطقة التي كان متمركزا فيها غير معروفة.

ورداً على استفسار من القناة، قالت هيئة القضاء العسكري السويسرية إنها لا تعرف شيئاً عن الحادث.

في الوقت الحالي، من غير المعروف عدد المواطنين السويسريين الذين يشاركون في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. يحظر في سويسرا العمل كمرتزقة في جيوش الدول الأخرى. ويواجه المخالفون غرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القضاء العسكري السويسري مارتن إمنهاوزر لوكالة "سبوتنيك"، إن القضاء العسكري السويسري بدأ 13 تحقيقاً مع مواطنين سويسريين يشتبه في عملهم كمرتزقة في أوكرانيا في انتهاك للحظر المفروض على الخدمة في بلدان أخرى.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
الخارجية الروسية: باريس تدعم رسميا النازية المزدهرة في أوكرانيا
9 فبراير, 05:26 GMT
وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ"وقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقد اعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال بأنفسهم في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لا ينسق أعمالهم بشكل جيد، وفرصة نجاتهم من القتال ضئيلة، حيث أن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت، في وقت سابق، بأن الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني من خلال إرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عددا من الدول ترسل عسكريين إلى الأراضي الأوكرانية تحت غطاء المرتزقة.
أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وقال بوتين إن هدف القانون هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولتحقيق هذه الغاية، وفقا له، من المخطط تنفيذ عملية "نزع السلاح والنازية في أوكرانيا" ومحاكمة جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس.
السفير الروسي لدى فرنسا: دعوة زيلينسكي لإرسال 200 ألف جندي إلى أوكرانيا غير واقعية
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