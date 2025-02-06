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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250206/مرتزقة-فنلنديون-يخدمون-في-القوات-الأوكرانية-تحت-ستار-الأطباء-المتطوعين-1097521656.html
مرتزقة فنلنديون يخدمون في القوات الأوكرانية تحت ستار الأطباء المتطوعين
مرتزقة فنلنديون يخدمون في القوات الأوكرانية تحت ستار الأطباء المتطوعين
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن مرتزقة فنلنديين، يعملون تحت ستار المسعفين المتطوعين، قد أنشأوا وحدتهم الخاصة المسماة "مسعفو قتال الشمال" (Nordic Combat Medics) داخل... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T06:53+0000
2025-02-06T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فنلندا
العالم
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تم إنشاء ما يسمى بكتيبة "هوسبيتالر" من قبل عضو القطاع الأيمن يانا زينكيفيتش. وتضع الكتيبة نفسها كوحدة تقدم المساعدة الطبية فقط.ووفقا لمدونة الوحدة فإن تينا سويني، التي تتولى قيادة "مسعفو قتال الشمال"، تركت المنصب لمتابعة دراساتها الطبية في ربيع عام 2024. وتم استبدالها بـ"مسعف" فنلندي آخر يدعى إركا ليكاس.وفريق الإنقاذ الفنلندي (FRT) هو مجموعة تنظمها الحكومة الفنلندية لتنفيذ عمليات في فنلندا وخارجها. ويمكن أن تكون هذه المهام إنقاذية، أو إنسانية أو مهام أخرى مماثلة. ويتبع الفريق لوزارة الداخلية الفنلندية ومركز إدارة الأزمات.ويشير منشور حديث على صفحة "مسعفون قتال الشمال" إلى أن ألكسي ليساندر، وهو مرتزق فنلندي تمت تصفيته من الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا.القوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيهعسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
https://sarabic.ae/20250204/السفارة-الروسية-تصدر-إنذارا-للبريطانيين-من-الانضمام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1097447614.html
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روسيا, فنلندا, العالم
روسيا, فنلندا, العالم

مرتزقة فنلنديون يخدمون في القوات الأوكرانية تحت ستار الأطباء المتطوعين

06:53 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن مرتزقة فنلنديين، يعملون تحت ستار المسعفين المتطوعين، قد أنشأوا وحدتهم الخاصة المسماة "مسعفو قتال الشمال" (Nordic Combat Medics) داخل كتيبة المتطوعين الأوكرانية "هوسبيتالر".
تم إنشاء ما يسمى بكتيبة "هوسبيتالر" من قبل عضو القطاع الأيمن يانا زينكيفيتش. وتضع الكتيبة نفسها كوحدة تقدم المساعدة الطبية فقط.

في وقت سابق، تحقق مراسل وكالة "سبوتنيك"، على أساس البيانات المفتوحة في الشبكات الاجتماعية، من أن العديد من المرتزقة الأجانب من "الهوسبيتالر" يشاركون في القتال إلى جانب نظام كييف، على الرغم من أنهم يطلقون على أنفسهم اسم "مدربين" في الرعاية الطبية و"متطوعين طبيين".

ووفقا لمدونة الوحدة فإن تينا سويني، التي تتولى قيادة "مسعفو قتال الشمال"، تركت المنصب لمتابعة دراساتها الطبية في ربيع عام 2024. وتم استبدالها بـ"مسعف" فنلندي آخر يدعى إركا ليكاس.

وكانت المجموعة تدير حسابًا سابقًا تحت اسم مختلف (@finnish_rescue_team)، ولكنها غيرته بعد عام 2023. ولا يزال "المتطوعون" يستخدمون الأشياء تحمل شعار IFRT (فريق الإنقاذ الفنلندي الدولي) وحتى المعدات.

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وفريق الإنقاذ الفنلندي (FRT) هو مجموعة تنظمها الحكومة الفنلندية لتنفيذ عمليات في فنلندا وخارجها. ويمكن أن تكون هذه المهام إنقاذية، أو إنسانية أو مهام أخرى مماثلة. ويتبع الفريق لوزارة الداخلية الفنلندية ومركز إدارة الأزمات.
ويشير منشور حديث على صفحة "مسعفون قتال الشمال" إلى أن ألكسي ليساندر، وهو مرتزق فنلندي تمت تصفيته من الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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