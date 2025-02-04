https://sarabic.ae/20250204/السفارة-الروسية-تصدر-إنذارا-للبريطانيين-من-الانضمام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1097447614.html

السفارة الروسية تصدر إنذارا للبريطانيين من الانضمام للقوات المسلحة الأوكرانية

السفارة الروسية تصدر إنذارا للبريطانيين من الانضمام للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

حذرت السفارة الروسية في لندن، المواطنين البريطانيين من الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية كمرتزقة للمشاركة في الصراع مع روسيا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T05:04+0000

2025-02-04T05:04+0000

2025-02-04T05:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

العالم

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وقالت السفارة عبر قناتها على "تلغرام": "ندعو الرعايا البريطانيين وغيرهم من الرعايا إلى الامتناع عن السفر إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأي صفة كانت... فالقوات المسلحة الروسية تعتبر المواطنين غير الأوكرانيين الذين حملوا السلاح في إطار الوحدات العسكرية التابعة لأوكرانيا مرتزقة. وهم بالتالي محرومون من الحق في التمتع بوضع المقاتلين أو أسرى الحرب بموجب البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949 (البروتوكول الأول)".وذكرت السفارة أيضًا أنه في حالة القبض على مقاتلين أجانب، فإنهم سيواجهون ملاحقة جنائية من قبل السلطات الروسية، وأن المرتزق يعاقب عليه في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.وبالتالي، حثت البعثة الدبلوماسية الروسية المواطنين الأجانب على "التعامل بأقصى قدر من الشك" مع أي دعوات صريحة أو مبطنة للانضمام إلى التشكيلات المسلحة الموالية الأوكرانية.وفي وقت سابق، قالت السفارة الروسية في لندن لوكالة "سبوتنيك" إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بريطانيا متورطة في تجنيد المرتزقة للمشاركة في الصراع ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، أشارت السفارة إلى أن مثل هذه الأنشطة لا تسبب أي رد فعل سلبي معين من جانب القيادة البريطانية على خلفية تورطها في الأزمة الأوكرانية.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عبر تجنيد المرتزقة عبر سفاراتها.وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع" وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بما يحدث في أفغانستان والشرق الأوسط.خبير: متخصصون عسكريون أجانب في أوكرانيا يقومون بتشغيل المعدات الغربية تحت ستار المرتزقةقتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادتهأسير أوكراني يروي تفاصيل اغتصاب وقتل مدنيين في مقاطعة كورسك... فيديو

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