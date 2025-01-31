https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يروي-تفاصيل-اغتصاب-وقتل-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1097348756.html
أسير أوكراني يروي تفاصيل اغتصاب وقتل مدنيين في مقاطعة كورسك... فيديو
أسير أوكراني يروي تفاصيل اغتصاب وقتل مدنيين في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترف الأسير والمتشدد الأوكراني يفغيني فابريسينكو، المتورط بارتكاب جرائم عنيفة في قرية روسكو بوريشنوي في مقاطعة كورسك الروسية، بأنهم ضربوا واغتصبوا ثم قتلوا... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T12:35+0000
2025-01-31T12:35+0000
2025-01-31T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فابريسينكو: "من المنزل الأول ذهبنا إلى المنزل الثاني. كان هناك امرأة ورجلان. قُتل الرجال، وقُطعت يد أحدهما. قطع زعيم مجموعتنا اليدين. تعرضت الفتاة للضرب، تم سرقة مجوهراتها، وتم اغتصابها وقتلها".وأضاف: "وضعتها على ركبتيها ويديها خلف رأسها وأطلقت النار عليها".وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكو بوريشينوي في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم تم قتلهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الـ22، الذين قتلوهم إلى أقبية المنازل.وقام المحققون التابعون للجنة بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسكإعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-عن-أوامر-بتصفية-أهالي-قرية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1097337924.html
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روسيا
أسير أوكراني يروي تفاصيل اغتصاب وقتل مدنيين في مقاطعة كورسك... فيديو
اعترف الأسير والمتشدد الأوكراني يفغيني فابريسينكو، المتورط بارتكاب جرائم عنيفة في قرية روسكو بوريشنوي في مقاطعة كورسك الروسية، بأنهم ضربوا واغتصبوا ثم قتلوا مدنيين.
وقال فابريسينكو: "من المنزل الأول ذهبنا إلى المنزل الثاني. كان هناك امرأة ورجلان. قُتل الرجال، وقُطعت يد أحدهما. قطع زعيم مجموعتنا اليدين. تعرضت الفتاة للضرب، تم سرقة مجوهراتها، وتم اغتصابها وقتلها".
وبحسب أقوال السجين، فقد قام هو والعسكريون الآخرون الذين هاجموا معه روسكو بوريشنوي بضرب واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18-20 عامًا في المنزل الأول.
وأضاف: "وضعتها على ركبتيها ويديها خلف رأسها وأطلقت النار عليها".
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكو بوريشينوي في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.
وأثبت التحقيق أنه في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، بناءً على أوامر القائد الذي يحمل إشارة النداء "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكو بوريشينوي.
وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم تم قتلهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الـ22، الذين قتلوهم إلى أقبية المنازل.
وقام المحققون التابعون للجنة بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.