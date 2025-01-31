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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-عن-أوامر-بتصفية-أهالي-قرية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1097337924.html
أسير أوكراني يكشف عن أوامر بتصفية أهالي قرية في مقاطعة كورسك... فيديو
أسير أوكراني يكشف عن أوامر بتصفية أهالي قرية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف جندي أوكراني أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، اليوم الجمعة، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T09:14+0000
2025-01-31T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فابريسينكو لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية تلقت أمرا بإخلاء البلدة من المدنيين عند دخول قرية روسكوي بوريتشنوي في منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك.وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".وأفاد الأسير أن جرائم قتل المدنيين ارتكبها هو وزملاؤه الجنود. وأضاف أن المواطنين قبل وفاتهم لم يطلبوا أي شيء لأحبائهم.وفي وقت سابق، أفادت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن المحققين العسكريين حددوا هوية خمسة عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية متورطين في جرائم قتل واغتصاب سكان قرية روسكوي بوريتشنويي في كورسك.ووفقا للتحقيق، قام الجندي يفغيني فابريسينكو، وكذلك أفراد عسكريين أوكرانيين بغزو أراضي مقاطعة كورسك في سبتمبر 2024، وأثناء القتال في منطقة سودجانسكي، تم أسر فابريسينكو. وأثناء الاستجواب، تحدث عن الجرائم التي ارتكبها مع أفراد آخرين من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والقتل.وهكذا، أثبت التحقيق أنه في الفترة، من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، بناءً على أوامر القائد، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكوي بوريتشنويي. وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم قتلوهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الاثنين والعشرين الذين قتلوهم إلى أقبية منازل خاصة.الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسكإعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-تفاصيل-مروعة-عن-جرائم-قتل-واغتصاب-بحق-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097335083.html
https://sarabic.ae/20250127/أسير-حرب-يفضح-حقيقة-تدريب-الجنود-الأوكرانيين-في-فرنسا-فيديو--1097197542.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أسير أوكراني يكشف عن أوامر بتصفية أهالي قرية في مقاطعة كورسك... فيديو

09:14 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
كشف جندي أوكراني أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، اليوم الجمعة، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك.
وقال فابريسينكو لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية تلقت أمرا بإخلاء البلدة من المدنيين عند دخول قرية روسكوي بوريتشنوي في منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك.
وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".
وأفاد الأسير أن جرائم قتل المدنيين ارتكبها هو وزملاؤه الجنود. وأضاف أن المواطنين قبل وفاتهم لم يطلبوا أي شيء لأحبائهم.
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على المدنيين في منازلهم في روسكوي بوريتشني. وقال الأسير أثناء الاستجواب: "دخلنا القرية وأخلينا المنازل... لم نقتحمها... نظرنا وأطلقنا النار".
أسير حرب أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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07:28 GMT
وفي وقت سابق، أفادت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن المحققين العسكريين حددوا هوية خمسة عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية متورطين في جرائم قتل واغتصاب سكان قرية روسكوي بوريتشنويي في كورسك.
أسرى حرب أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو
27 يناير, 10:00 GMT
ووفقا للتحقيق، قام الجندي يفغيني فابريسينكو، وكذلك أفراد عسكريين أوكرانيين بغزو أراضي مقاطعة كورسك في سبتمبر 2024، وأثناء القتال في منطقة سودجانسكي، تم أسر فابريسينكو. وأثناء الاستجواب، تحدث عن الجرائم التي ارتكبها مع أفراد آخرين من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والقتل.
وهكذا، أثبت التحقيق أنه في الفترة، من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، بناءً على أوامر القائد، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكوي بوريتشنويي. وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم قتلوهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الاثنين والعشرين الذين قتلوهم إلى أقبية منازل خاصة.
الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسك
إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
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