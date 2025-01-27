https://sarabic.ae/20250127/أسير-حرب-يكشف-تفاصيل-احتجاز-الجنود-الأوكرانيين-أثناء-التدريب-في-بريطانيا-فيديو-1097212912.html
أسير حرب يكشف تفاصيل احتجاز الجنود الأوكرانيين أثناء التدريب في بريطانيا... فيديو
أسير حرب يكشف تفاصيل احتجاز الجنود الأوكرانيين أثناء التدريب في بريطانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح أحد الجنود الأوكرانيين، الذين تم تجنيدهم في بلادهم وفروا إلى روسيا قادمين من بريطانيا، أن الجنود الأوكرانيين، الذين تدربوا في بريطانيا، كانوا محتجزين خلف... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T16:07+0000
2025-01-27T16:07+0000
2025-01-27T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك": "ميدان التدريب كان محاطا بأسلاك أوروبية، وأغصان وسياج، من الأعلى كانت هناك أسلاك شائكة، لم يكن هناك وصول مفتوح إلى المدينة، كنا نخرج من الميدان للرماية فقط، ولكن دائما برفقة المدربين".وأوضح أنه لم يُسمح للجنود المعبأين من الجيش الأوكراني بالدخول إلى المدينة، لأن السلطات كانت تخشى من حدوث هروب جماعي.وبحسب قوله، تمت تعبئته في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما كان في طريقه إلى العمل في تجمع محلي للسيارات، وتم إرساله بعد أيام قليلة فقط إلى بريطانيا للتدريب، ضمن مجموعة تضم نحو 400 جندي.جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهمأسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أسير حرب يكشف تفاصيل احتجاز الجنود الأوكرانيين أثناء التدريب في بريطانيا... فيديو
صرح أحد الجنود الأوكرانيين، الذين تم تجنيدهم في بلادهم وفروا إلى روسيا قادمين من بريطانيا، أن الجنود الأوكرانيين، الذين تدربوا في بريطانيا، كانوا محتجزين خلف الأسلاك الشائكة كإجراء لمنعهم من الهروب.
وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك": "ميدان التدريب كان محاطا بأسلاك أوروبية، وأغصان وسياج، من الأعلى كانت هناك أسلاك شائكة، لم يكن هناك وصول مفتوح إلى المدينة، كنا نخرج من الميدان للرماية فقط، ولكن دائما برفقة المدربين".
وأوضح أنه لم يُسمح للجنود المعبأين من الجيش الأوكراني بالدخول إلى المدينة، لأن السلطات كانت تخشى من حدوث هروب جماعي.
وبحسب قوله، تمت تعبئته في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما كان في طريقه إلى العمل في تجمع محلي للسيارات، وتم إرساله بعد أيام قليلة فقط إلى بريطانيا للتدريب، ضمن مجموعة تضم نحو 400 جندي.