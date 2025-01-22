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تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250122/جندي-أسير-حرس-الحدود-الأوكرانيون-يأخذون-الرشوة-مقابل-إخراج-المواطنين-ثم-يقتلونهم-1097031654.html
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
سبوتنيك عربي
أطلق حرس الحدود الأوكرانيون النار على رجل، قدم لهم رشوة للهروب من البلاد، حسبما صرح جندي أسير في القوات المسلحة الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك". 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T09:36+0000
2025-01-22T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف الأسير: "كانت هناك حالة واحدة، إذا لم أكن مخطئا، تم دفع أموال لحرس الحدود مقابل عبور الحدود، سمحوا لهم (أولئك الذين أرادوا مغادرة أوكرانيا) بالمرور قليلا، ثم أطلقوا النار على أحدهم، وتم تقييد يدي الآخر من الخلف". وأشار السجين إلى أن العديد من الأوكرانيين فروا من البلاد، "عندما سنحت لهم الفرصة بذلك".وفي أوكرانيا، بدأ العمل بنظام الأحكام العرفية في 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة.ومُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من السفر، ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة، لمسؤولية جنائية عقوبتها الحبس لخمس سنوات.أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديوأسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
https://sarabic.ae/20240105/بيع-قناع-العجوز-في-أوكرانيا-للتهرب-من-التجنيد-الإجباري-صور-وفيديو-1084732639.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم

09:36 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Sputnikأسير أوكراني
أسير أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أطلق حرس الحدود الأوكرانيون النار على رجل، قدم لهم رشوة للهروب من البلاد، حسبما صرح جندي أسير في القوات المسلحة الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف الأسير: "كانت هناك حالة واحدة، إذا لم أكن مخطئا، تم دفع أموال لحرس الحدود مقابل عبور الحدود، سمحوا لهم (أولئك الذين أرادوا مغادرة أوكرانيا) بالمرور قليلا، ثم أطلقوا النار على أحدهم، وتم تقييد يدي الآخر من الخلف".
وبعد تقييد الرجل الآخر، أرسلوه بالحال إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشار السجين إلى أن العديد من الأوكرانيين فروا من البلاد، "عندما سنحت لهم الفرصة بذلك".

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو، الخاصة بالتعبئة العسكرية، على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ممثلو شعب التجنيد، في كثير من الأحيان، بضرب الرجال في سن التعبئة، واقتيادهم في حافلات صغيرة باتجاه غير معروف.

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5 يناير 2024, 15:55 GMT
وفي أوكرانيا، بدأ العمل بنظام الأحكام العرفية في 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة.
ومُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من السفر، ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة، لمسؤولية جنائية عقوبتها الحبس لخمس سنوات.
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