https://sarabic.ae/20250122/جندي-أسير-حرس-الحدود-الأوكرانيون-يأخذون-الرشوة-مقابل-إخراج-المواطنين-ثم-يقتلونهم-1097031654.html
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
سبوتنيك عربي
أطلق حرس الحدود الأوكرانيون النار على رجل، قدم لهم رشوة للهروب من البلاد، حسبما صرح جندي أسير في القوات المسلحة الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك". 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T09:36+0000
2025-01-22T09:36+0000
2025-01-22T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف الأسير: "كانت هناك حالة واحدة، إذا لم أكن مخطئا، تم دفع أموال لحرس الحدود مقابل عبور الحدود، سمحوا لهم (أولئك الذين أرادوا مغادرة أوكرانيا) بالمرور قليلا، ثم أطلقوا النار على أحدهم، وتم تقييد يدي الآخر من الخلف". وأشار السجين إلى أن العديد من الأوكرانيين فروا من البلاد، "عندما سنحت لهم الفرصة بذلك".وفي أوكرانيا، بدأ العمل بنظام الأحكام العرفية في 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة.ومُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من السفر، ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة، لمسؤولية جنائية عقوبتها الحبس لخمس سنوات.أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديوأسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
https://sarabic.ae/20240105/بيع-قناع-العجوز-في-أوكرانيا-للتهرب-من-التجنيد-الإجباري-صور-وفيديو-1084732639.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
أطلق حرس الحدود الأوكرانيون النار على رجل، قدم لهم رشوة للهروب من البلاد، حسبما صرح جندي أسير في القوات المسلحة الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف الأسير: "كانت هناك حالة واحدة، إذا لم أكن مخطئا، تم دفع أموال لحرس الحدود مقابل عبور الحدود، سمحوا لهم (أولئك الذين أرادوا مغادرة أوكرانيا) بالمرور قليلا، ثم أطلقوا النار على أحدهم، وتم تقييد يدي الآخر من الخلف".
وبعد تقييد الرجل الآخر، أرسلوه بالحال إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشار السجين إلى أن العديد من الأوكرانيين فروا من البلاد، "عندما سنحت لهم الفرصة بذلك".
وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو، الخاصة بالتعبئة العسكرية، على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ممثلو شعب التجنيد، في كثير من الأحيان، بضرب الرجال في سن التعبئة، واقتيادهم في حافلات صغيرة باتجاه غير معروف.
وفي أوكرانيا، بدأ العمل بنظام الأحكام العرفية في 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة.
ومُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من السفر، ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة، لمسؤولية جنائية عقوبتها الحبس لخمس سنوات.