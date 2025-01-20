https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تكليف-الجنود-بمهام-ثانوية-بدلا-من-القتال-فيديو-1096962788.html

أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو

أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسره في مقاطعة كورسك، قال إنهم كانوا يقومون بمهام ثانوية بدلاً من القتال. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T10:07+0000

2025-01-20T10:07+0000

2025-01-20T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_034ff12dfa4b4fac1f0c1e7e885bc5c5.jpg

قال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى فيكتور غوردينكو، والذي تم أسره في مقاطعة كورسك، إنه في إحدى الوحدات التي خدم فيها، قام بإعداد الحطب للقادة في الغابة، وأنه لم يكن يرى في وحدة أخرى أي شخص برتبة أعلى من رقيب.واعترف غوردينكو أنه بعد تلقيه الاستدعاء، توجّه إلى المستشفى للحصول على شهادة عدم اللياقة للخدمة بسبب المرض، كما فعل في عام 2014، لكن "الأمر لم ينجح". وفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، تم تعيين غوردينكو في فصيلة الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية للوحدة العسكرية في بلدة كراسنوبيلكا، حيث خدم بشكل أساسي في قسم الدوريات، ثم تم نقل غوردينكو.وأضاف غوردينكو: "لقد كنا نثير استياء قادتنا، وكنا نجهز لهم الحطب في الغابة، ولم يعجبني ذلك. يتم إرسال جميع المستائين إلى المشاة، وانتهى بي الأمر في الدبابة الخامسة، ولكن خلال الحرب بأكملها لم أر دبابة واحدة في تلك المرة. لم تكن هناك أوامر، كنا بقيادة الرقباء. ولم تكن هناك إحاطات".وقال غوردينكو إن أحد الجنود الأوكرانيين الموجودين في الخندق قُتل على الفور. أما الباقون فهربوا، وبعدها ذهب هو بنفسه إلى أقرب مدينة عبر الحقول، الأمر الذي استغرق منه ثلاث ساعات للوصول إليها.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تلغيم-قوات-كييف-لطرق-الهروب-من-كوراخوفو-فيديو-1096955581.html

https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي