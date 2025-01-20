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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تكليف-الجنود-بمهام-ثانوية-بدلا-من-القتال-فيديو-1096962788.html
أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسره في مقاطعة كورسك، قال إنهم كانوا يقومون بمهام ثانوية بدلاً من القتال. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T10:07+0000
2025-01-20T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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قال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى فيكتور غوردينكو، والذي تم أسره في مقاطعة كورسك، إنه في إحدى الوحدات التي خدم فيها، قام بإعداد الحطب للقادة في الغابة، وأنه لم يكن يرى في وحدة أخرى أي شخص برتبة أعلى من رقيب.واعترف غوردينكو أنه بعد تلقيه الاستدعاء، توجّه إلى المستشفى للحصول على شهادة عدم اللياقة للخدمة بسبب المرض، كما فعل في عام 2014، لكن "الأمر لم ينجح". وفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، تم تعيين غوردينكو في فصيلة الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية للوحدة العسكرية في بلدة كراسنوبيلكا، حيث خدم بشكل أساسي في قسم الدوريات، ثم تم نقل غوردينكو.وأضاف غوردينكو: "لقد كنا نثير استياء قادتنا، وكنا نجهز لهم الحطب في الغابة، ولم يعجبني ذلك. يتم إرسال جميع المستائين إلى المشاة، وانتهى بي الأمر في الدبابة الخامسة، ولكن خلال الحرب بأكملها لم أر دبابة واحدة في تلك المرة. لم تكن هناك أوامر، كنا بقيادة الرقباء. ولم تكن هناك إحاطات".وقال غوردينكو إن أحد الجنود الأوكرانيين الموجودين في الخندق قُتل على الفور. أما الباقون فهربوا، وبعدها ذهب هو بنفسه إلى أقرب مدينة عبر الحقول، الأمر الذي استغرق منه ثلاث ساعات للوصول إليها.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تلغيم-قوات-كييف-لطرق-الهروب-من-كوراخوفو-فيديو-1096955581.html
https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو

10:07 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى حرب
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، تم أسره في مقاطعة كورسك، قال إنهم كانوا يقومون بمهام ثانوية بدلاً من القتال.
قال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى فيكتور غوردينكو، والذي تم أسره في مقاطعة كورسك، إنه في إحدى الوحدات التي خدم فيها، قام بإعداد الحطب للقادة في الغابة، وأنه لم يكن يرى في وحدة أخرى أي شخص برتبة أعلى من رقيب.
واعترف غوردينكو أنه بعد تلقيه الاستدعاء، توجّه إلى المستشفى للحصول على شهادة عدم اللياقة للخدمة بسبب المرض، كما فعل في عام 2014، لكن "الأمر لم ينجح". وفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، تم تعيين غوردينكو في فصيلة الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية للوحدة العسكرية في بلدة كراسنوبيلكا، حيث خدم بشكل أساسي في قسم الدوريات، ثم تم نقل غوردينكو.
وأضاف غوردينكو: "لقد كنا نثير استياء قادتنا، وكنا نجهز لهم الحطب في الغابة، ولم يعجبني ذلك. يتم إرسال جميع المستائين إلى المشاة، وانتهى بي الأمر في الدبابة الخامسة، ولكن خلال الحرب بأكملها لم أر دبابة واحدة في تلك المرة. لم تكن هناك أوامر، كنا بقيادة الرقباء. ولم تكن هناك إحاطات".
صورة لأسر بعض الجنود الأوكران في بلدة كوراخوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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أسير أوكراني يكشف عن تلغيم قوات كييف لطرق الهروب من كوراخوفو... فيديو
08:22 GMT
وذكر غوردينكو أنه في ليلة رأس السنة الجديدة، تم إحضاره مع أربعة جنود آخرين إلى مخبأ وأُمروا بالصمود. وكما يعترف الأسير، كان هذا مستحيلاً لأنهم كانوا مسلحين ببنادق (AK-74) فقط.
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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أمس, 12:26 GMT
وقال غوردينكو إن أحد الجنود الأوكرانيين الموجودين في الخندق قُتل على الفور. أما الباقون فهربوا، وبعدها ذهب هو بنفسه إلى أقرب مدينة عبر الحقول، الأمر الذي استغرق منه ثلاث ساعات للوصول إليها.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
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