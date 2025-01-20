https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تلغيم-قوات-كييف-لطرق-الهروب-من-كوراخوفو-فيديو-1096955581.html

أسير أوكراني يكشف عن تلغيم قوات كييف لطرق الهروب من كوراخوفو... فيديو

أسير أوكراني يكشف عن تلغيم قوات كييف لطرق الهروب من كوراخوفو... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد أسير حرب أوكراني، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بزرع ألغام على طرق الانسحاب من بلدة كوراخوفو لمنع جنودها من الهروب. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T08:22+0000

2025-01-20T08:22+0000

2025-01-20T08:33+0000

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قال أحد الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في كوراخوفو، ماكسيم كوريكو: "لقد دمروا الطريق، مما يعني أنه لا يمكن لأي وسيلة نقل الدخول لبعض الوقت. لقد زرعوا الألغام في المنطقة، وبالتالي لم يعد بإمكانك الاختباء حتى من "الطيور" بعد الآن، ولا يمكنك السير على طريق مستقيم. لم يكن لدينا مكان آخر نتراجع إليه".ووفقا له، طلب آخر الجنود الأوكرانيين في كوراخوفو من القيادة المغادرة عندما سحبت القوات المسلحة الأوكرانية مشغلي الطائرات دون طيار، والمشاة، وصواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، ولكن ردا على ذلك سمعوا فقط كلمة "إلى الأمام".ويشكل تحرير هذه البلدة نقطة انطلاق لهجوم الجيش في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه على طول الطريق السريع زابوروجيه-دونيتسك.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري