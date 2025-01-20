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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تلغيم-قوات-كييف-لطرق-الهروب-من-كوراخوفو-فيديو-1096955581.html
أسير أوكراني يكشف عن تلغيم قوات كييف لطرق الهروب من كوراخوفو... فيديو
أسير أوكراني يكشف عن تلغيم قوات كييف لطرق الهروب من كوراخوفو... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد أسير حرب أوكراني، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بزرع ألغام على طرق الانسحاب من بلدة كوراخوفو لمنع جنودها من الهروب. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T08:22+0000
2025-01-20T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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قال أحد الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في كوراخوفو، ماكسيم كوريكو: "لقد دمروا الطريق، مما يعني أنه لا يمكن لأي وسيلة نقل الدخول لبعض الوقت. لقد زرعوا الألغام في المنطقة، وبالتالي لم يعد بإمكانك الاختباء حتى من "الطيور" بعد الآن، ولا يمكنك السير على طريق مستقيم. لم يكن لدينا مكان آخر نتراجع إليه".ووفقا له، طلب آخر الجنود الأوكرانيين في كوراخوفو من القيادة المغادرة عندما سحبت القوات المسلحة الأوكرانية مشغلي الطائرات دون طيار، والمشاة، وصواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، ولكن ردا على ذلك سمعوا فقط كلمة "إلى الأمام".ويشكل تحرير هذه البلدة نقطة انطلاق لهجوم الجيش في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه على طول الطريق السريع زابوروجيه-دونيتسك.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديوإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250119/أسير-أوكراني-يؤكد-استهداف-قوات-كييف-لزملائه-الذين-قرروا-الاستسلام-على-الجبهة-فيديو-1096934556.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أسير أوكراني يكشف عن تلغيم قوات كييف لطرق الهروب من كوراخوفو... فيديو

08:22 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 08:33 GMT 20.01.2025)
© AP Photo / Oleg Petrasiukصورة لأسر بعض الجنود الأوكران في بلدة كوراخوفو
صورة لأسر بعض الجنود الأوكران في بلدة كوراخوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
تابعنا عبر
أفاد أسير حرب أوكراني، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بزرع ألغام على طرق الانسحاب من بلدة كوراخوفو لمنع جنودها من الهروب.
قال أحد الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في كوراخوفو، ماكسيم كوريكو: "لقد دمروا الطريق، مما يعني أنه لا يمكن لأي وسيلة نقل الدخول لبعض الوقت. لقد زرعوا الألغام في المنطقة، وبالتالي لم يعد بإمكانك الاختباء حتى من "الطيور" بعد الآن، ولا يمكنك السير على طريق مستقيم. لم يكن لدينا مكان آخر نتراجع إليه".
ووفقا له، طلب آخر الجنود الأوكرانيين في كوراخوفو من القيادة المغادرة عندما سحبت القوات المسلحة الأوكرانية مشغلي الطائرات دون طيار، والمشاة، وصواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، ولكن ردا على ذلك سمعوا فقط كلمة "إلى الأمام".

وأعلنت وزارة الدفاع عن تحرير مدينة كوراخوفو، في 6 يناير/كانون الثاني. وتقع المدينة على بعد 46 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوأرميسك. وهذه هي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من إقليم دونباس، ولها أهمية عملياتية كبيرة.

جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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أسير أوكراني يؤكد استهداف قوات كييف لزملائه الذين قرروا الاستسلام على الجبهة... فيديو
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ويشكل تحرير هذه البلدة نقطة انطلاق لهجوم الجيش في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه على طول الطريق السريع زابوروجيه-دونيتسك.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
أسير أوكراني يعترف بجريمة قتل بحق مدني في دونيتسك بعد مشادة كلامية... فيديو
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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