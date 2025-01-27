https://sarabic.ae/20250127/أسير-حرب-يفضح-حقيقة-تدريب-الجنود-الأوكرانيين-في-فرنسا-فيديو--1097197542.html

أسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو

أسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد قائد فصيلة الاستطلاع الأسير، فاديم فيكاي، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن ثلثي أفراد اللواء 155 التابع للقوات المسلحة... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T10:00+0000

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وقال فيكاي: "قالوا إن التدريب في فرنسا استغرق 55 يومًا. يبدو أن التدريب شمل خمس أو ست كتائب. كان هناك 2400 جندي في المجموع. لم نتعلم أي شيء جديد هناك. وفي أحد الأيام، هرب ملازم، ثم ملازم أول. "أحصيت تسعة ضباط ونحو عشرين جنديا فروا. ومنذ إنشائها بلغ الرقم القياسي لمن غادروا الوحدة دون إذن 1700 جندي".وأوضح الأسير أن الجنود الذين تم تجنيدهم كانوا عديمي الدافع وذوي لياقة بدنية محدودة. وأوضح أن المتخصصين المدربين كانوا "على الورق فقط". وبمجرد وصول اللواء للقيام بمهامه، "غادر ثلث الوحدة دون إذن، وأصيب النصف الآخر ـ الثلاثمائة ـبجروح والنصف الآخر، للأسف، مات".وتحدث أيضاً عن تشكيل هذا اللواء وتابع: "بالمناسبة، لم يبدأ إنشاء اللواء 155 إلا في أبريل/نيسان. كان ذلك في إطار العلاقات العامة، وكانوا يتلقون تدريبًا ممتازًا في فرنسا. لديهم كل شيء، وهم الأفضل. ولكن ماذا حدث في الواقع؟ لقد ذهبوا إلى المواقع، وعلى وجه الخصوص، كانت القوات جاهزة على الورق لشن هجومها على دونيتسك. ولكن في الواقع لم يكن لديهم الكثير من المعدات. وأنا أعلم أنه لم يكن لديهم الكثير من المعدات. وبشكل عام، كانت لديهم أسلحة صغيرة فقط. وحقيقة أنهم كانوا يروجون لهذه الأسلحة ليست مؤشرا على أن هذا الهجوم كان ناجحا في المعركة". ويتكون لواء "آنا كيفسكايا 155" من القوات المسلحة الأوكرانية من ثلاث كتائب مشاة، وسلاح هندسي ومدفعي، ووحدات مراقبة واستطلاع أرضية-جوية. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أكمل اللواء تدريبه في فرنسا وعاد إلى أوكرانيا. وسرعان ما أصبح معروفا عنه الهروب الجماعي للعسكريين.يذكر أنه تم اعتقال قائد اللواء السابق دميتري ريومشين. ويتهم بالفشل في إبلاغ القيادة العليا بحقائق الهروب الجماعي والنتائج غير المرضية للعمليات القتالية للوحدة. ويواجه ريومشين عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن.جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهمأسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو

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