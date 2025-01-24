https://sarabic.ae/20250124/أسير-أوكراني-يكشف-عن-استخدام-العنف-ضد-النساء-أثناء-محاولات-منع-التجنيد-الإجباري-فيديو-1097100331.html
أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو
أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ كوفال إيفانوفيتش مفتش حرس الحدود الأوكراني الأسير، أن ضباط التجنيد العسكري في مدينة لفوف في أوكرانيا يضربون النساء اللاتي يحاولن حماية الرجال من... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:06+0000
2025-01-24T08:06+0000
2025-01-24T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كوفال: "الضباط، موظفو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا، صارمون للغاية. يهاجمون. يقودون سياراتهم، ويرون رجلاً يمشي، يهاجمون على الفور، ويقبضون عليه ويضعوه في حافلة".وتابع الجندي: "تحاول النساء حماية الرجال (الذين يحاولون القبض عليهم وإرسالهم للجبهة)، يقومون بدفعهم بقوة، ويضربونهم".قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف.ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ، في 18 مايو/ أيار، وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديوكيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
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روسيا
أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو
صرح أوليغ كوفال إيفانوفيتش مفتش حرس الحدود الأوكراني الأسير، أن ضباط التجنيد العسكري في مدينة لفوف في أوكرانيا يضربون النساء اللاتي يحاولن حماية الرجال من عمليات التعبئة في الشوارع بهدف تجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال كوفال: "الضباط، موظفو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا، صارمون للغاية. يهاجمون. يقودون سياراتهم، ويرون رجلاً يمشي، يهاجمون على الفور، ويقبضون عليه ويضعوه في حافلة".
وتابع الجندي: "تحاول النساء حماية الرجال (الذين يحاولون القبض عليهم وإرسالهم للجبهة)، يقومون بدفعهم بقوة، ويضربونهم".
قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف.
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ، في 18 مايو/ أيار، وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.