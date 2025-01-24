أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/أسير-أوكراني-يكشف-عن-استخدام-العنف-ضد-النساء-أثناء-محاولات-منع-التجنيد-الإجباري-فيديو-1097100331.html
أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو
أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ كوفال إيفانوفيتش مفتش حرس الحدود الأوكراني الأسير، أن ضباط التجنيد العسكري في مدينة لفوف في أوكرانيا يضربون النساء اللاتي يحاولن حماية الرجال من... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:06+0000
2025-01-24T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_034ff12dfa4b4fac1f0c1e7e885bc5c5.jpg
وقال كوفال: "الضباط، موظفو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا، صارمون للغاية. يهاجمون. يقودون سياراتهم، ويرون رجلاً يمشي، يهاجمون على الفور، ويقبضون عليه ويضعوه في حافلة".وتابع الجندي: "تحاول النساء حماية الرجال (الذين يحاولون القبض عليهم وإرسالهم للجبهة)، يقومون بدفعهم بقوة، ويضربونهم".قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف.ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ، في 18 مايو/ أيار، وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديوكيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31667dc100977d93a3e171fafebb0ec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو

08:06 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى حرب
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح أوليغ كوفال إيفانوفيتش مفتش حرس الحدود الأوكراني الأسير، أن ضباط التجنيد العسكري في مدينة لفوف في أوكرانيا يضربون النساء اللاتي يحاولن حماية الرجال من عمليات التعبئة في الشوارع بهدف تجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال كوفال: "الضباط، موظفو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا، صارمون للغاية. يهاجمون. يقودون سياراتهم، ويرون رجلاً يمشي، يهاجمون على الفور، ويقبضون عليه ويضعوه في حافلة".
وتابع الجندي: "تحاول النساء حماية الرجال (الذين يحاولون القبض عليهم وإرسالهم للجبهة)، يقومون بدفعهم بقوة، ويضربونهم".
قال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن مجموعة من ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا لروسيا عشية عيد الميلاد على الحدود مع منطقة بيلغورود في اتجاه خاركوف.
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ، في 18 مايو/ أيار، وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
أسير أوكراني يكشف خداع "الناتو" في نقل متدربين إلى بريطانيا عبر رحلات مدنية... فيديو
كيف ينظر البريطانيون والفرنسيون إلى الأوكرانيين... أسير يكشف حقيقة الوضع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала