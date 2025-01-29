https://sarabic.ae/20250129/إعلام-أوكرانيا-تجند-مدمني-المخدرات-والكحول-في-الجيش-1097284458.html
إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، عن أن القوات الأوكرانية تقوم بتجنيد مدمني المخدرات والكحول في القوات المسلحة الأوكرانية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T14:56+0000
2025-01-29T14:56+0000
2025-01-29T14:56+0000
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وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف الكمية، يقوم موظفو المفوضية العسكرية بتجنيد مدمني المخدرات والكحول، والذين ينتهي بهم الأمر في القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في المنشور الذي نشرته صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن ضابط في البحرية الأوكرانية: "إنهم يستقدمون كل أنواع الأشخاص من معسكرات التدريب ـ سكارى، أو مخدرين، أو متعاطين. ولكن لدي خيار رفض مثل هؤلاء الأفراد، لأن لدي وحدة استخبارات. وبطبيعة الحال، لا تنجح الأمور دائماً، لأن هيئة الأركان العامة تنتقد قادة الكتائب والألوية إذا لم يقبلوا موارد إضافية. ويحاول القادة وضع هؤلاء الأشخاص في مناصب حيث سيكونون مفيدين".يُشار إلى أنه أثناء التعبئة، يحاول موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الوصول إلى الهدف الكمي، لذلك يقومون بجمع الجميع في الشوارع، حتى المدمنين على الكحول. كما تغض اللجان الطبية العسكرية الطرف عن إدمان الكحول وتعترف حتى بمن لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم على أنهم لائقون للخدمة العسكرية.وفي وقت سابق، أفاد سجناء أوكرانيون بأن السُكر وتعاطي المخدرات منتشران على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، نظراً لإرهاقهم الشديد وانخفاض معنوياتهم.وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، صرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلا، أن الجنود المعبأين الذين يتلقون تدريبات في ساحات تدريب القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يشربون أثناء التدريب ويهربون بشكل جماعي.في 16 أكتوبر، كتبت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا سجل منذ بداية عام 2022 نحو 60 ألف قضية جنائية تتعلق بالتخلي غير المصرح به عن وحدة ونحو 30 ألف قضية هروب في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الإدارة، منذ بداية العام، تم تسجيل ثلاثة أضعاف حالات التخلي غير المصرح به عن الوحدة ونحو أربعة أضعاف حالات الفرار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته أسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو
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أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، عن أن القوات الأوكرانية تقوم بتجنيد مدمني المخدرات والكحول في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف الكمية، يقوم موظفو المفوضية العسكرية بتجنيد مدمني المخدرات والكحول، والذين ينتهي بهم الأمر في القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في المنشور الذي نشرته صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن ضابط في البحرية الأوكرانية: "إنهم يستقدمون كل أنواع الأشخاص من معسكرات التدريب ـ سكارى، أو مخدرين، أو متعاطين. ولكن لدي خيار رفض مثل هؤلاء الأفراد، لأن لدي وحدة استخبارات. وبطبيعة الحال، لا تنجح الأمور دائماً، لأن هيئة الأركان العامة تنتقد قادة الكتائب والألوية إذا لم يقبلوا موارد إضافية. ويحاول القادة وضع هؤلاء الأشخاص في مناصب حيث سيكونون مفيدين".
يُشار إلى أنه أثناء التعبئة، يحاول موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري
الوصول إلى الهدف الكمي، لذلك يقومون بجمع الجميع في الشوارع، حتى المدمنين على الكحول. كما تغض اللجان الطبية العسكرية الطرف عن إدمان الكحول وتعترف حتى بمن لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم على أنهم لائقون للخدمة العسكرية.
وأضاف المنشور أنه "ونتيجة لهذا، ينتهي الأمر بمجموعة محددة للغاية في مراكز التدريب في بعض الأماكن. وخلال التدريب العسكري العام الأساسي، يتجاهل المدربون عادة إدمان الجنود المعبأين للكحول. وبسبب الافتقار إلى السيطرة، يتمكن الجيش من شراء الكحول وشرب الخمر أثناء التدريب".
وفي وقت سابق، أفاد سجناء أوكرانيون
بأن السُكر وتعاطي المخدرات منتشران على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، نظراً لإرهاقهم الشديد وانخفاض معنوياتهم.
وذكرت صحيفة "نرومادسكي" الأوكرانية، نقلاً عن مصادر عسكرية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تقتصر على فرض الغرامات كعقوبة على شرب الجنود للكحول، فغالباً ما يتم تطبيق العقاب البدني عليهم، وفي الحالات القصوى، القضاء عليهم.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، صرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلا، أن الجنود المعبأين
الذين يتلقون تدريبات في ساحات تدريب القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يشربون أثناء التدريب ويهربون بشكل جماعي.
وتم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير / شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. وقاموا على وجه الخصوص بتقييد خروج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً من البلاد.
في 16 أكتوبر، كتبت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا سجل منذ بداية عام 2022 نحو 60 ألف قضية جنائية تتعلق بالتخلي غير المصرح به عن وحدة ونحو 30 ألف قضية هروب في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب الإدارة، منذ بداية العام، تم تسجيل ثلاثة أضعاف حالات التخلي غير المصرح به عن الوحدة ونحو أربعة أضعاف حالات الفرار
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.