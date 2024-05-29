https://sarabic.ae/20240529/جندي-أوكراني-مستعدون-للذهاب-مع-الروس-إلى-كييف--1089301041.html
جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف
جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعرب جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، خلال حديث له على متن قطار، أنه والعديد من زملائه على استعداد للذهاب مع الروس إلى كييف لإنهاء الصراع. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:15+0000
2024-05-29T08:15+0000
2024-05-29T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_011c90d91292140c1f4b95c93c48c53f.jpg
وفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قال الجندي الأوكراني، متحدثًا مع فتاة في القطار: "سأقول لك بصراحة، يا فتاة، لو كانت إرادتي، أعتقد ذلك، ورفاقي يعتقدون ذلك، لكنّا ذهبنا أنا والروس إلى كييف، وكان كل هذا سينتهي منذ فترة طويلة".وأفاد العسكري، بحسب أقواله في الفيديو، بأن إجمالي الخسائر في كتيبته بلغ 80% من القتلى، لكن القيادة لا تسمح بنقل جثث القتلى حتى لا يدفعوا تعويضات لذويهم.تم تصوير الفيديو سرا من قبل مقاتلين تابعين لمنسق العمل السري، والذي بدوره قدّم الفيديو لوكالة "سبوتنيك"، داخل عربة قطار بينما كان أفراد الجيش الأوكراني يتواصلون مع زملائهم المدنيين.وتزداد في الآونة الأخيرة، شكاوي الجنود الأوكران من قلة الأفراد والذخيرة وضعف الإمدادات، التي تجبرهم على ترك مواقعهم. وأوضح المقال أن أفراد الجيش الأوكراني المشاركين في الأعمال العدائية اشتكوا من الأسلحة الموردة من الاتحاد الأوروبي، حيث أن جودة الذخيرة التي تنتجها الدول الأوروبية ضعيفة، وفي بعض الأحيان تكون عديمة الفائدة تقريبًا في المعركة.الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسيةبوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
https://sarabic.ae/20230622/مشاهد-لهروب-جنود-أوكران-لحظة-سماعهم-انقضاض-لانتسيت-فيديو-1078398622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_9e0385d561c7dcc9ccb32bcade67b783.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف
أعرب جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، خلال حديث له على متن قطار، أنه والعديد من زملائه على استعداد للذهاب مع الروس إلى كييف لإنهاء الصراع.
وفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قال الجندي الأوكراني، متحدثًا مع فتاة في القطار: "سأقول لك بصراحة، يا فتاة، لو كانت إرادتي، أعتقد ذلك، ورفاقي يعتقدون ذلك، لكنّا ذهبنا أنا والروس إلى كييف، وكان كل هذا سينتهي منذ فترة طويلة".
وأفاد العسكري، بحسب أقواله في الفيديو، بأن إجمالي الخسائر في كتيبته بلغ 80% من القتلى، لكن القيادة لا تسمح بنقل جثث القتلى حتى لا يدفعوا تعويضات لذويهم.
تم تصوير الفيديو سرا من قبل مقاتلين تابعين لمنسق العمل السري، والذي بدوره قدّم الفيديو لوكالة "سبوتنيك"، داخل عربة قطار بينما كان أفراد الجيش الأوكراني
يتواصلون مع زملائهم المدنيين.
وتزداد في الآونة الأخيرة، شكاوي الجنود الأوكران من قلة الأفراد والذخيرة وضعف الإمدادات،
التي تجبرهم على ترك مواقعهم.
وفي وقت سابق، نشرت مجلة عسكرية أمريكية مقالا قالت فيه: "نقص الذخيرة يجبر الجنود الأوكرانيين على اتخاذ قرارات مستحيلة تتعلق بالحياة أو الموت".
وأوضح المقال أن أفراد الجيش الأوكراني المشاركين في الأعمال العدائية اشتكوا من الأسلحة الموردة من الاتحاد الأوروبي
، حيث أن جودة الذخيرة التي تنتجها الدول الأوروبية ضعيفة، وفي بعض الأحيان تكون عديمة الفائدة تقريبًا في المعركة.