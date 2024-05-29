https://sarabic.ae/20240529/جندي-أوكراني-مستعدون-للذهاب-مع-الروس-إلى-كييف--1089301041.html

جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف

جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف

سبوتنيك عربي

أعرب جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، خلال حديث له على متن قطار، أنه والعديد من زملائه على استعداد للذهاب مع الروس إلى كييف لإنهاء الصراع. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T08:15+0000

2024-05-29T08:15+0000

2024-05-29T08:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

الجيش الروسي

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وفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قال الجندي الأوكراني، متحدثًا مع فتاة في القطار: "سأقول لك بصراحة، يا فتاة، لو كانت إرادتي، أعتقد ذلك، ورفاقي يعتقدون ذلك، لكنّا ذهبنا أنا والروس إلى كييف، وكان كل هذا سينتهي منذ فترة طويلة".وأفاد العسكري، بحسب أقواله في الفيديو، بأن إجمالي الخسائر في كتيبته بلغ 80% من القتلى، لكن القيادة لا تسمح بنقل جثث القتلى حتى لا يدفعوا تعويضات لذويهم.تم تصوير الفيديو سرا من قبل مقاتلين تابعين لمنسق العمل السري، والذي بدوره قدّم الفيديو لوكالة "سبوتنيك"، داخل عربة قطار بينما كان أفراد الجيش الأوكراني يتواصلون مع زملائهم المدنيين.وتزداد في الآونة الأخيرة، شكاوي الجنود الأوكران من قلة الأفراد والذخيرة وضعف الإمدادات، التي تجبرهم على ترك مواقعهم. وأوضح المقال أن أفراد الجيش الأوكراني المشاركين في الأعمال العدائية اشتكوا من الأسلحة الموردة من الاتحاد الأوروبي، حيث أن جودة الذخيرة التي تنتجها الدول الأوروبية ضعيفة، وفي بعض الأحيان تكون عديمة الفائدة تقريبًا في المعركة.الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسيةبوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية

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سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي