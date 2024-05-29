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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240529/جندي-أوكراني-مستعدون-للذهاب-مع-الروس-إلى-كييف--1089301041.html
جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف
جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعرب جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، خلال حديث له على متن قطار، أنه والعديد من زملائه على استعداد للذهاب مع الروس إلى كييف لإنهاء الصراع. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:15+0000
2024-05-29T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
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وفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قال الجندي الأوكراني، متحدثًا مع فتاة في القطار: "سأقول لك بصراحة، يا فتاة، لو كانت إرادتي، أعتقد ذلك، ورفاقي يعتقدون ذلك، لكنّا ذهبنا أنا والروس إلى كييف، وكان كل هذا سينتهي منذ فترة طويلة".وأفاد العسكري، بحسب أقواله في الفيديو، بأن إجمالي الخسائر في كتيبته بلغ 80% من القتلى، لكن القيادة لا تسمح بنقل جثث القتلى حتى لا يدفعوا تعويضات لذويهم.تم تصوير الفيديو سرا من قبل مقاتلين تابعين لمنسق العمل السري، والذي بدوره قدّم الفيديو لوكالة "سبوتنيك"، داخل عربة قطار بينما كان أفراد الجيش الأوكراني يتواصلون مع زملائهم المدنيين.وتزداد في الآونة الأخيرة، شكاوي الجنود الأوكران من قلة الأفراد والذخيرة وضعف الإمدادات، التي تجبرهم على ترك مواقعهم. وأوضح المقال أن أفراد الجيش الأوكراني المشاركين في الأعمال العدائية اشتكوا من الأسلحة الموردة من الاتحاد الأوروبي، حيث أن جودة الذخيرة التي تنتجها الدول الأوروبية ضعيفة، وفي بعض الأحيان تكون عديمة الفائدة تقريبًا في المعركة.الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسيةبوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
https://sarabic.ae/20230622/مشاهد-لهروب-جنود-أوكران-لحظة-سماعهم-انقضاض-لانتسيت-فيديو-1078398622.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي

جندي أوكراني: مستعدون للذهاب مع الروس إلى كييف

08:15 GMT 29.05.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، خلال حديث له على متن قطار، أنه والعديد من زملائه على استعداد للذهاب مع الروس إلى كييف لإنهاء الصراع.
وفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قال الجندي الأوكراني، متحدثًا مع فتاة في القطار: "سأقول لك بصراحة، يا فتاة، لو كانت إرادتي، أعتقد ذلك، ورفاقي يعتقدون ذلك، لكنّا ذهبنا أنا والروس إلى كييف، وكان كل هذا سينتهي منذ فترة طويلة".
وأفاد العسكري، بحسب أقواله في الفيديو، بأن إجمالي الخسائر في كتيبته بلغ 80% من القتلى، لكن القيادة لا تسمح بنقل جثث القتلى حتى لا يدفعوا تعويضات لذويهم.
تم تصوير الفيديو سرا من قبل مقاتلين تابعين لمنسق العمل السري، والذي بدوره قدّم الفيديو لوكالة "سبوتنيك"، داخل عربة قطار بينما كان أفراد الجيش الأوكراني يتواصلون مع زملائهم المدنيين.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديو
22 يونيو 2023, 15:53 GMT
وتزداد في الآونة الأخيرة، شكاوي الجنود الأوكران من قلة الأفراد والذخيرة وضعف الإمدادات، التي تجبرهم على ترك مواقعهم.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة عسكرية أمريكية مقالا قالت فيه: "نقص الذخيرة يجبر الجنود الأوكرانيين على اتخاذ قرارات مستحيلة تتعلق بالحياة أو الموت".

وأوضح المقال أن أفراد الجيش الأوكراني المشاركين في الأعمال العدائية اشتكوا من الأسلحة الموردة من الاتحاد الأوروبي، حيث أن جودة الذخيرة التي تنتجها الدول الأوروبية ضعيفة، وفي بعض الأحيان تكون عديمة الفائدة تقريبًا في المعركة.
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح06:19 GMT
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