https://sarabic.ae/20240609/تقرير-الجيش-الأوكراني-يتعرض-لإدمان-غريب-يتسبب-بوفيات-في-صفوف-قواته-1089665186.html
تقرير: الجيش الأوكراني يتعرض "لإدمان غريب" يتسبب بوفيات في صفوف قواته
تقرير: الجيش الأوكراني يتعرض "لإدمان غريب" يتسبب بوفيات في صفوف قواته
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية تعرضوا "لإدمان غريب" تسبب بحدوث وفيات في صفوفهم. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:18+0000
2024-06-09T11:18+0000
2024-06-09T11:18+0000
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وقالت الصحيفة إن الجنود الأوكران مدمنون بشكل مفرط على مشروبات الطاقة، مضيفة نقلا عن جندي أوكراني: "في الصباح، عندما أستيقظ، أشرب مشروب الطاقة. وعندما أذهب في دورية، أشرب مشروب الطاقة. وقبل الهجوم، أشرب مشروب الطاقة".وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن العثور على علب مشروبات الطاقة في الخنادق والخزانات.ووفقا للصحيفة، فإن الطلب عليها زاد بنسبة 50 في المئة منذ بدء الأعمال العدائية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تزايد حالات اكتشاف مواد مخدرة في المواقع الأوكرانية المهجورة، الأمر الذي يمكن أن يفسر قسوة وعدوان القوات الأوكرانية تجاه سكان دونباس.
https://sarabic.ae/20240606/خبير-بريطاني-من-السخافة-الاعتقاد-بأن-عملية-عسكرية-مضادة-للجيش-الأوكراني-ستجدي-نفعا-لكييف-1089582145.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
تقرير: الجيش الأوكراني يتعرض "لإدمان غريب" يتسبب بوفيات في صفوف قواته
أفاد تقرير أمريكي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية تعرضوا "لإدمان غريب" تسبب بحدوث وفيات في صفوفهم.
وقالت الصحيفة إن الجنود الأوكران مدمنون بشكل مفرط على مشروبات الطاقة، مضيفة نقلا عن جندي أوكراني: "في الصباح، عندما أستيقظ، أشرب مشروب الطاقة. وعندما أذهب في دورية، أشرب مشروب الطاقة. وقبل الهجوم، أشرب مشروب الطاقة".
وأوضح أنها ضرورية في ظروف الخطوط الأمامية، عندما يتعين عليك البقاء لفترة طويلة دون نوم أو طعام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن العثور على علب مشروبات الطاقة في الخنادق والخزانات.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن جندي أوكراني آخر قوله إن أحد زملائه المصابين بمرض في القلب كان يشرب عشر علب يوميا، ومات حيث تم العثور عليه في المرحاض وفي يده مشروب طاقة.
ووفقا للصحيفة، فإن الطلب عليها زاد بنسبة 50 في المئة منذ بدء الأعمال العدائية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تزايد حالات اكتشاف مواد مخدرة في المواقع الأوكرانية المهجورة، الأمر الذي يمكن أن يفسر قسوة وعدوان القوات الأوكرانية تجاه سكان دونباس.