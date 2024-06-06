https://sarabic.ae/20240606/خبير-بريطاني-من-السخافة-الاعتقاد-بأن-عملية-عسكرية-مضادة-للجيش-الأوكراني-ستجدي-نفعا-لكييف-1089582145.html
خبير بريطاني: من السخافة الاعتقاد بأن عملية عسكرية مضادة للجيش الأوكراني ستجدي نفعا لكييف
خبير بريطاني: من السخافة الاعتقاد بأن عملية عسكرية مضادة للجيش الأوكراني ستجدي نفعا لكييف
سبوتنيك عربي
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن خطة تنظيم هجوم للجيش الأوكراني في عام 2025، من أجل التفاوض مع روسيا من "موقع أكثر قوة" هي خطة سخيفة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T14:49+0000
2024-06-06T14:49+0000
2024-06-06T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن التقارير الغربية غالبا ما تقول إنه ليس من المربح لكييف أن تحل الصراع عندما تتعرض لهزائم خطيرة على الجبهة.ووفقا للخبير: "إنهم (الدول الغربية) يزعمون أن أوكرانيا يجب أن تصمد بطريقة أو بأخرى هذا العام، ثم تشن هجومًا وتستعيد بعض الأراضي التي فقدتها هذا العام. عندها فقط، ربما، ستكون هناك اللحظة المناسبة للمفاوضات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240606/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة---1089573058.html
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روسيا
خبير بريطاني: من السخافة الاعتقاد بأن عملية عسكرية مضادة للجيش الأوكراني ستجدي نفعا لكييف
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن خطة تنظيم هجوم للجيش الأوكراني في عام 2025، من أجل التفاوض مع روسيا من "موقع أكثر قوة" هي خطة سخيفة.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن التقارير الغربية غالبا ما تقول إنه ليس من المربح لكييف أن تحل الصراع عندما تتعرض لهزائم خطيرة على الجبهة.
ووفقا للخبير: "إنهم (الدول الغربية) يزعمون أن أوكرانيا يجب أن تصمد بطريقة أو بأخرى هذا العام، ثم تشن هجومًا وتستعيد بعض الأراضي التي فقدتها هذا العام. عندها فقط، ربما، ستكون هناك اللحظة المناسبة للمفاوضات".
وقال ميركوريس: "لقد قلت بالفعل إن هذا سخافة كاملة، ولا علاقة لها بالواقع على الإطلاق".
وكما ذكر الخبير البريطاني فإن القوات المسلحة الأوكرانية الآن في وضع صعب للغاية، فهي تعاني من نقص في الأفراد، ونقص في الأسلحة والذخيرة، والوضع في القوات حرج.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.