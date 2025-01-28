https://sarabic.ae/20250128/أسير-أوكراني-يكشف-تعرضه-للخداع-للبقاء-في-مواقع-لا-مفر-منها-لشهر-كامل-فيديو-1097231402.html

أسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو

أسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو

سبوتنيك عربي

كشف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى سيرغي سافتشينكو، اليوم الثلاثاء، عن أن مقاتلين من اللواء 110 من القوات المسلحة الأوكرانية تعرضوا للخداع... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T09:25+0000

2025-01-28T09:25+0000

2025-01-28T09:25+0000

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وقال الجندي الأسير لوكالة "سبوتنيك": "ذهبت إلى المواقع لبضعة أيام، وفي النهاية دام الأمر قرابة الشهر. لقد أمدونا بالإمدادات، ولكن ليس على نحو جيد. كان الأمر سيئًا للغاية. كان هناك القليل من الماء والمؤن، وكان هناك مخزن ذخيرة".ووفقا له، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، التي أدركت أنها أصبحت بالفعل محاصرة، لم تقم بإجراء عمليات تبديل أو سحب للأفراد.وأضاف سافتشينكو: "لا أعرف حتى ماذا أقول. لم تكن المواقف مواتية للغاية. اتضح أنهم كادوا يحاصروننا. ليس بالضبط، لكن كان من الواضح أن الأمر كان يتجه نحو ذلك، وكان ينبغي لنا أن نخرج من هناك. لقد سبق أن تحدثنا عن هذا الأمر. من غير الحكمة أن نلقي بأنفسنا في مثل هذه المطحنة... لقد فقدنا الكثير من الناس. لقد وعدونا ببضعة أيام، ولكن تبين أن الأمر استغرق شهرًا. لم يكن هناك سوى إجابة واحدة لكل هذه الأسئلة: لا يوجد أحد ليحل محلنا".وأشار سافتشينكو إلى أن قوات مشاة البحرية من اللواء الأربعين للقوات المسلحة الروسية قدمت المساعدة لجندي أوكراني أصيب بشظايا قنبلة يدوية، وأجلت مجموعة من ثلاثة أسرى إلى الخلف.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن تحرير بلدة فيليكا نوفوسيولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهمأسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو

https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري