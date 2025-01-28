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خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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عرب بوينت بودكاست
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250128/أسير-أوكراني-يكشف-تعرضه-للخداع-للبقاء-في-مواقع-لا-مفر-منها-لشهر-كامل-فيديو-1097231402.html
أسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو
أسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى سيرغي سافتشينكو، اليوم الثلاثاء، عن أن مقاتلين من اللواء 110 من القوات المسلحة الأوكرانية تعرضوا للخداع... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T09:25+0000
2025-01-28T09:25+0000
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وقال الجندي الأسير لوكالة "سبوتنيك": "ذهبت إلى المواقع لبضعة أيام، وفي النهاية دام الأمر قرابة الشهر. لقد أمدونا بالإمدادات، ولكن ليس على نحو جيد. كان الأمر سيئًا للغاية. كان هناك القليل من الماء والمؤن، وكان هناك مخزن ذخيرة".ووفقا له، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، التي أدركت أنها أصبحت بالفعل محاصرة، لم تقم بإجراء عمليات تبديل أو سحب للأفراد.وأضاف سافتشينكو: "لا أعرف حتى ماذا أقول. لم تكن المواقف مواتية للغاية. اتضح أنهم كادوا يحاصروننا. ليس بالضبط، لكن كان من الواضح أن الأمر كان يتجه نحو ذلك، وكان ينبغي لنا أن نخرج من هناك. لقد سبق أن تحدثنا عن هذا الأمر. من غير الحكمة أن نلقي بأنفسنا في مثل هذه المطحنة... لقد فقدنا الكثير من الناس. لقد وعدونا ببضعة أيام، ولكن تبين أن الأمر استغرق شهرًا. لم يكن هناك سوى إجابة واحدة لكل هذه الأسئلة: لا يوجد أحد ليحل محلنا".وأشار سافتشينكو إلى أن قوات مشاة البحرية من اللواء الأربعين للقوات المسلحة الروسية قدمت المساعدة لجندي أوكراني أصيب بشظايا قنبلة يدوية، وأجلت مجموعة من ثلاثة أسرى إلى الخلف.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن تحرير بلدة فيليكا نوفوسيولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهمأسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

أسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو

09:25 GMT 28.01.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورأسير حرب أوكراني
أسير حرب أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
كشف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى سيرغي سافتشينكو، اليوم الثلاثاء، عن أن مقاتلين من اللواء 110 من القوات المسلحة الأوكرانية تعرضوا للخداع واحتجزوا لمدة شهر في مواقع في فيليكا نوفوسيولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال الجندي الأسير لوكالة "سبوتنيك": "ذهبت إلى المواقع لبضعة أيام، وفي النهاية دام الأمر قرابة الشهر. لقد أمدونا بالإمدادات، ولكن ليس على نحو جيد. كان الأمر سيئًا للغاية. كان هناك القليل من الماء والمؤن، وكان هناك مخزن ذخيرة".
ووفقا له، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، التي أدركت أنها أصبحت بالفعل محاصرة، لم تقم بإجراء عمليات تبديل أو سحب للأفراد.
وأضاف سافتشينكو: "لا أعرف حتى ماذا أقول. لم تكن المواقف مواتية للغاية. اتضح أنهم كادوا يحاصروننا. ليس بالضبط، لكن كان من الواضح أن الأمر كان يتجه نحو ذلك، وكان ينبغي لنا أن نخرج من هناك. لقد سبق أن تحدثنا عن هذا الأمر. من غير الحكمة أن نلقي بأنفسنا في مثل هذه المطحنة... لقد فقدنا الكثير من الناس. لقد وعدونا ببضعة أيام، ولكن تبين أن الأمر استغرق شهرًا. لم يكن هناك سوى إجابة واحدة لكل هذه الأسئلة: لا يوجد أحد ليحل محلنا".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
26 يناير, 14:12 GMT
وأشار سافتشينكو إلى أن قوات مشاة البحرية من اللواء الأربعين للقوات المسلحة الروسية قدمت المساعدة لجندي أوكراني أصيب بشظايا قنبلة يدوية، وأجلت مجموعة من ثلاثة أسرى إلى الخلف.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن تحرير بلدة فيليكا نوفوسيولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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