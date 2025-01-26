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القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T14:12+0000
2025-01-26T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه نتيجة للأنشطة الهجومية لوحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق): "تم تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1097176647.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

14:12 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 14:32 GMT 26.01.2025)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه نتيجة للأنشطة الهجومية لوحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق): "تم تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
13:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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