https://sarabic.ae/20250126/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1097176647.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت قوات كييف خسائر جسيمة في محور كورسك. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T13:39+0000
2025-01-26T13:39+0000
2025-01-26T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 180 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية برادلي أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر مقطوعة، ومدافع هاون، وثلاث صواريخ حربية إلكترونية".وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 55 ألف عسكري، 319 دبابة، 238 عربة قتال مشاة، 183 ناقلة جند مدرعة، 1626 مركبة قتالية مدرعة، 1639 سيارة، 392 قطعة مدفعية، 44 صاروخ متعدد الإطلاق قاذفات النظام، بما في ذلك 13 قاذفة من طراز "هيمارس" و6 قاذفات "ملرس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 16 قاذفة لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وثماني مركبات نقل وتحميل، و103 محطات حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة تخليص هندسية، وواحدة من طراز "UR-77" منشأة لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح والاسترداد ومركبة للقيادة والأركان، وفقا للدفاع الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زيلينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1097173289.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
13:39 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 13:57 GMT 26.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت قوات كييف خسائر جسيمة في محور كورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 180 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية برادلي أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع هاوتزر مقطوعة، ومدافع هاون، وثلاث صواريخ حربية إلكترونية".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن الجيش الروسي استطاع تدمير محطات ومستودعات الذخيرة للطائرات من دون طيار.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 55 ألف عسكري، 319 دبابة، 238 عربة قتال مشاة، 183 ناقلة جند مدرعة، 1626 مركبة قتالية مدرعة، 1639 سيارة، 392 قطعة مدفعية، 44 صاروخ متعدد الإطلاق قاذفات النظام، بما في ذلك 13 قاذفة من طراز "هيمارس" و6 قاذفات "ملرس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 16 قاذفة لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وثماني مركبات نقل وتحميل، و103 محطات حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة تخليص هندسية، وواحدة من طراز "UR-77" منشأة لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح والاسترداد ومركبة للقيادة والأركان، وفقا للدفاع الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".