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القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زيلينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1097173289.html
القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T12:33+0000
2025-01-26T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"،على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما ألحقت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، خسائر جسيمة، إثر استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وفيرخنيكامينسكوي، وإيفانو داريفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" (فوستوك)، دحرها لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، بمقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف بمقاطعة خيرسون.كما دمر الطيران الحربي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت الطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية المطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار والقوارب المسيرة، ومناطق تجمع القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، ثلاث صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.ما سبب تفوق روسيا على واشنطن في الصواريخ الفرط صوتية؟النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
https://sarabic.ae/20250126/مصدر-استهداف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-بضربة-عسكرية-1097164096.html
https://sarabic.ae/20250126/عسكري-أوكراني-بريطانيا-تدرب-قوات-كييف-على-القتال-ضمن-الأحياء-السكنية-لكورسك-1097161517.html
https://sarabic.ae/20250126/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-3-مقاطعات-خلال-الليل--1097161082.html
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

12:33 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 26.01.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو نحو 650 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثماني مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية.

كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"،على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.

وخسر العدو نحو 40 جنديا، وسيارتين، ومدفعا ميدانيا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، إضافة لتدمير مستودع للذخيرة.

كما ألحقت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، خسائر جسيمة، إثر استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
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مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
08:33 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 390 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات وخمس قطع مدفعية ميدانية، ثلاث منها من إنتاج دول الناتو، إضافة لتدمير مستودع الذخيرة.
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وفيرخنيكامينسكوي، وإيفانو داريفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 200 عسكري، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث مركبات ومدفعين ميدانيين، من صنع دول الناتو، إضافة لتدمير مستودعي ذخيرة.

كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" (فوستوك)، دحرها لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
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وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 150 عسكريًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وثلاث سيارات، وتم تدمير أربع مدافع ميدانية، إحداها من إنتاج دول الناتو.

كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، بمقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف بمقاطعة خيرسون.

وخسر العدو ما يصل إلى 40 جنديا وسبع سيارات.

شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:01 GMT
كما دمر الطيران الحربي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت الطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية المطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار والقوارب المسيرة، ومناطق تجمع القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، ثلاث صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.
ما سبب تفوق روسيا على واشنطن في الصواريخ الفرط صوتية؟
النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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