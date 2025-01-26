https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زيلينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1097173289.html

القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T12:33+0000

2025-01-26T12:33+0000

2025-01-26T13:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"،على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما ألحقت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، خسائر جسيمة، إثر استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وفيرخنيكامينسكوي، وإيفانو داريفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" (فوستوك)، دحرها لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، بمقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف بمقاطعة خيرسون.كما دمر الطيران الحربي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت الطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية المطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار والقوارب المسيرة، ومناطق تجمع القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، ثلاث صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.ما سبب تفوق روسيا على واشنطن في الصواريخ الفرط صوتية؟النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"

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روسيا, الجيش الروسي