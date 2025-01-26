https://sarabic.ae/20250126/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-3-مقاطعات-خلال-الليل--1097161082.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T05:01+0000
2025-01-26T05:01+0000
2025-01-26T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، 8 منها فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديوروسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
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رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك وبيلغورود الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، 8 منها فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.