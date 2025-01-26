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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-3-مقاطعات-خلال-الليل--1097161082.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T05:01+0000
2025-01-26T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، 8 منها فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديوروسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
https://sarabic.ae/20250125/خيرسون-مقتل-3-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مدينة-أليوشكا-بالقذائف-العنقودية-1097145690.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل

05:01 GMT 26.01.2025
© Photoشيلكا
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك وبيلغورود الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، 8 منها فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقودية
أمس, 13:55 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.
مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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