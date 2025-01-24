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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/مشاهد-لقيام-مسيرة-روسية-بمطاردة-مركبة-أوكرانية-أدت-إلى-تدميرها--فيديو--1097119490.html
مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو
مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي، تابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T16:31+0000
2025-01-24T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي بمطاردة المركبة الأوكرانية وتحقيق إصابة مباشرة فيها وشل حركتها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 18 إلى 24 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة الحيوية التي تضمن تشغيل الجيش الأوكراني الصناعي، فضلاً عن مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وأوضح البيان أنه نتيجة الضربات "تضررت مستودعات الأسلحة والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن التجميع ومواقع تخزين الطائرات دون طيار الهجومية ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250124/ميدفيديف-توقيع-450-ألف-عقد-للمشاركة-في-العملية-العسكرية-عام-2024-1097115493.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو

16:31 GMT 24.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenceلحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية
لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defence
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي، تابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية)، بتدمير مركبة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي بمطاردة المركبة الأوكرانية وتحقيق إصابة مباشرة فيها وشل حركتها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 18 إلى 24 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة الحيوية التي تضمن تشغيل الجيش الأوكراني الصناعي، فضلاً عن مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية عام 2024
13:37 GMT
وأوضح البيان أنه نتيجة الضربات "تضررت مستودعات الأسلحة والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن التجميع ومواقع تخزين الطائرات دون طيار الهجومية ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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