https://sarabic.ae/20250124/مشاهد-لقيام-مسيرة-روسية-بمطاردة-مركبة-أوكرانية-أدت-إلى-تدميرها--فيديو--1097119490.html

مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو

مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طائرة مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي، تابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T16:31+0000

2025-01-24T16:31+0000

2025-01-24T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي بمطاردة المركبة الأوكرانية وتحقيق إصابة مباشرة فيها وشل حركتها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 18 إلى 24 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة الحيوية التي تضمن تشغيل الجيش الأوكراني الصناعي، فضلاً عن مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وأوضح البيان أنه نتيجة الضربات "تضررت مستودعات الأسلحة والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن التجميع ومواقع تخزين الطائرات دون طيار الهجومية ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250124/ميدفيديف-توقيع-450-ألف-عقد-للمشاركة-في-العملية-العسكرية-عام-2024-1097115493.html

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روسيا, رصد عسكري