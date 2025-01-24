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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/ميدفيديف-توقيع-450-ألف-عقد-للمشاركة-في-العملية-العسكرية-عام-2024-1097115493.html
ميدفيديف: توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية عام 2024
ميدفيديف: توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية عام 2024
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنه تم إنجاز مهمة تجنيد المتعاقدين خلال عام 2024، موضحًا أنه تم تطوع أكثر من 40 ألف شخص وتوقيع... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T13:37+0000
2025-01-24T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي المعنية بتزويد القوات المسلحة الروسية بالعسكريين الذين يخدمون بالتعاقد: "تم إنجاز المهمة التي حددها لنا رئيس البلاد (فلاديمير بوتين) العام الماضي، إذ تطوع أكثر من 40 ألف وتم توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية".وأضاف ميدفيديف: "في العام الماضي، دخل في المتوسط ​​أكثر من ألف شخص الخدمة العسكرية بموجب عقود كل يوم".وتابع: "أطلب منكم أن تولوا اهتمامًا خاصًا لدعم ومساعدة أولئك الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية والذين عادوا من الجبهة. هذه مسؤولية مشتركة بين رؤساء الكيانات الفيدرالية، بما في ذلك، أعلم أن كل واحد منكم في منصبه يفعل ذلك كل يوم تقريبًا. ولكن لا يمكن إضعاف الاهتمام بهذا الموضوع".وأردف بالقول: "صمود وشجاعة مقاتلينا وحبهم غير الأناني للوطن هو أساس شخصيتنا، تلك القيم التي لن نتنازل عنها أبدًا. هذا ما يغرس فينا الثقة بالنصر".وشكر ميدفيديف جميع الروس الذين "وقفوا للدفاع عن الوطن" في الأوقات الصعبة. وأشار إلى أن الجنود الروس على الخطوط الأمامية يظهرون "المساعدة المتبادلة والأخوة في مواجهة المحن".مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهمنائب أوكراني: كييف تخسر حليفا مهما بسبب فشل سياسات زيلينسكي
https://sarabic.ae/20241213/مدفيديف-أوكرانيا-تواجه-اليوم-خيارا-إما-أن-تكون-مع-روسيا-أو-تختفي-تماما-من-خريطة-العالم-1095757397.html
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روسيا, العالم

ميدفيديف: توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية عام 2024

13:37 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنه تم إنجاز مهمة تجنيد المتعاقدين خلال عام 2024، موضحًا أنه تم تطوع أكثر من 40 ألف شخص وتوقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
وقال ميدفيديف خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي المعنية بتزويد القوات المسلحة الروسية بالعسكريين الذين يخدمون بالتعاقد: "تم إنجاز المهمة التي حددها لنا رئيس البلاد (فلاديمير بوتين) العام الماضي، إذ تطوع أكثر من 40 ألف وتم توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية".
وأضاف ميدفيديف: "في العام الماضي، دخل في المتوسط ​​أكثر من ألف شخص الخدمة العسكرية بموجب عقود كل يوم".
وتابع: "أطلب منكم أن تولوا اهتمامًا خاصًا لدعم ومساعدة أولئك الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية والذين عادوا من الجبهة. هذه مسؤولية مشتركة بين رؤساء الكيانات الفيدرالية، بما في ذلك، أعلم أن كل واحد منكم في منصبه يفعل ذلك كل يوم تقريبًا. ولكن لا يمكن إضعاف الاهتمام بهذا الموضوع".
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وأردف بالقول: "صمود وشجاعة مقاتلينا وحبهم غير الأناني للوطن هو أساس شخصيتنا، تلك القيم التي لن نتنازل عنها أبدًا. هذا ما يغرس فينا الثقة بالنصر".
وشكر ميدفيديف جميع الروس الذين "وقفوا للدفاع عن الوطن" في الأوقات الصعبة. وأشار إلى أن الجنود الروس على الخطوط الأمامية يظهرون "المساعدة المتبادلة والأخوة في مواجهة المحن".
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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