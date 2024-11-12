https://sarabic.ae/20241112/مجلس-الأمن-الروسي-لقاح-الحرب-العالمية-الثانية-فقد-فعاليته-وساسة-أوروبا-يريدون-جر-الحرب-إلى-أراضيهم-1094712762.html

مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهم

مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهم

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين الأوروبيين يريدون جر الحرب إلى أراضيهم، وأن لقاح (الوقاية) الحرب العالمية الثانية... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T09:45+0000

2024-11-12T09:45+0000

2024-11-12T09:45+0000

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وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "المثير للدهشة، بشكل عام، إلى أي درجة يريد الجيل الحالي من السياسيين الغربيين جر الحرب إلى أراضيهم، وبالمناسبة هذا الأمر يمثل فرحة واضحة للأمريكيين بغض النظر عن رغبات شعوبهم (الأوروبية). لقد توقف لقاح الحرب العالمية الثانية عن العمل تماما".وقال: "من الواضح أن هذه الصواريخ غير قادرة على تغيير أي شيء بشكل كبير خلال العمليات القتالية، إن إمداداتها ليست سوى وسيلة لإطالة أمد معاناة نظام بانديرا".وشدد على أن "خطر انتقال الصراع إلى المرحلة الأكثر خطورة يتزايد بسبب الضربات الصاروخية المتكررة".وأشار إلى أن "هدف السياسيين الأوروبيين هو "دفع الصراع مع روسيا إلى مرحلة لا رجعة فيها. أحد الفرنسيين يثرثر حول دعم كييف في حال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، بينما يتذاكى قادة الناتو الآخرون حول كيفية شن حرب معنا بشكل أكثر نشاطًا".في وقت سابق، قال فريدريك ميرتس، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، في مقابلة مع صحيفة "شتيرن" إنه مستعد لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال انتخابه. وقال مرة أخرى إنه على استعداد لإعطاء روسيا إنذارًا نهائيًا لوقف الضربات على البنية التحتية لأوكرانيا في غضون 24 ساعة، وإلا فإنه يعتزم رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي سلمها ولاحقًا تزويد كييف بصواريخ "كروز" طويلة المدى من طراز "توروس".جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانياإعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانيةمبلغ هائل يقدمه الغرب لنظام كييف منذ عام 2022 والنيجة "صفر"

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