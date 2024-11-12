مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهم

عربي
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241112/مجلس-الأمن-الروسي-لقاح-الحرب-العالمية-الثانية-فقد-فعاليته-وساسة-أوروبا-يريدون-جر-الحرب-إلى-أراضيهم-1094712762.html
مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهم
مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهم
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين الأوروبيين يريدون جر الحرب إلى أراضيهم، وأن لقاح (الوقاية) الحرب العالمية الثانية... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T09:45+0000
2024-11-12T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197851_0:126:3105:1873_1920x0_80_0_0_3e73bc5aac7571eef89db2c41d4fcd3e.jpg
وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "المثير للدهشة، بشكل عام، إلى أي درجة يريد الجيل الحالي من السياسيين الغربيين جر الحرب إلى أراضيهم، وبالمناسبة هذا الأمر يمثل فرحة واضحة للأمريكيين بغض النظر عن رغبات شعوبهم (الأوروبية). لقد توقف لقاح الحرب العالمية الثانية عن العمل تماما".وقال: "من الواضح أن هذه الصواريخ غير قادرة على تغيير أي شيء بشكل كبير خلال العمليات القتالية، إن إمداداتها ليست سوى وسيلة لإطالة أمد معاناة نظام بانديرا".وشدد على أن "خطر انتقال الصراع إلى المرحلة الأكثر خطورة يتزايد بسبب الضربات الصاروخية المتكررة".وأشار إلى أن "هدف السياسيين الأوروبيين هو "دفع الصراع مع روسيا إلى مرحلة لا رجعة فيها. أحد الفرنسيين يثرثر حول دعم كييف في حال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، بينما يتذاكى قادة الناتو الآخرون حول كيفية شن حرب معنا بشكل أكثر نشاطًا".في وقت سابق، قال فريدريك ميرتس، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، في مقابلة مع صحيفة "شتيرن" إنه مستعد لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال انتخابه. وقال مرة أخرى إنه على استعداد لإعطاء روسيا إنذارًا نهائيًا لوقف الضربات على البنية التحتية لأوكرانيا في غضون 24 ساعة، وإلا فإنه يعتزم رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي سلمها ولاحقًا تزويد كييف بصواريخ "كروز" طويلة المدى من طراز "توروس".جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانياإعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانيةمبلغ هائل يقدمه الغرب لنظام كييف منذ عام 2022 والنيجة "صفر"
https://sarabic.ae/20241107/شويغو-على-الغرب-أن-يختار-ما-بين-الاستمرار-في-إبادة-الشعب-الأوكراني-أو-البدء-بالمفاوضات-1094566349.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197851_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_fe21377dd02b4ad9cfb4dfe1c2555dfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا

مجلس الأمن الروسي: لقاح الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته وساسة أوروبا يريدون جر الحرب إلى أراضيهم

09:45 GMT 12.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين الأوروبيين يريدون جر الحرب إلى أراضيهم، وأن لقاح (الوقاية) الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته.
وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "المثير للدهشة، بشكل عام، إلى أي درجة يريد الجيل الحالي من السياسيين الغربيين جر الحرب إلى أراضيهم، وبالمناسبة هذا الأمر يمثل فرحة واضحة للأمريكيين بغض النظر عن رغبات شعوبهم (الأوروبية). لقد توقف لقاح الحرب العالمية الثانية عن العمل تماما".

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "تصريحات السياسيين الأوروبيين حول توريد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، ولا سيما صواريخ "توروس" الألمانية، هي بطبيعتها ما قبل الانتخابات، وهذا القرار غير قادر على تغيير مسار الأعمال القتالية".

وقال: "من الواضح أن هذه الصواريخ غير قادرة على تغيير أي شيء بشكل كبير خلال العمليات القتالية، إن إمداداتها ليست سوى وسيلة لإطالة أمد معاناة نظام بانديرا".
وشدد على أن "خطر انتقال الصراع إلى المرحلة الأكثر خطورة يتزايد بسبب الضربات الصاروخية المتكررة".

وأضاف أن "إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى لن يغير مسار العملية العسكرية الخاصة بل هو مجرد وسيلة لإطالة أمد احتضار نظام بانديرا (كييف)".

وأشار إلى أن "هدف السياسيين الأوروبيين هو "دفع الصراع مع روسيا إلى مرحلة لا رجعة فيها. أحد الفرنسيين يثرثر حول دعم كييف في حال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، بينما يتذاكى قادة الناتو الآخرون حول كيفية شن حرب معنا بشكل أكثر نشاطًا".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
7 نوفمبر, 09:14 GMT
في وقت سابق، قال فريدريك ميرتس، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، في مقابلة مع صحيفة "شتيرن" إنه مستعد لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال انتخابه.
وقال مرة أخرى إنه على استعداد لإعطاء روسيا إنذارًا نهائيًا لوقف الضربات على البنية التحتية لأوكرانيا في غضون 24 ساعة، وإلا فإنه يعتزم رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي سلمها ولاحقًا تزويد كييف بصواريخ "كروز" طويلة المدى من طراز "توروس".
جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا
إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية
مبلغ هائل يقدمه الغرب لنظام كييف منذ عام 2022 والنيجة "صفر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:46 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:04 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала