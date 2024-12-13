https://sarabic.ae/20241213/مدفيديف-أوكرانيا-تواجه-اليوم-خيارا-إما-أن-تكون-مع-روسيا-أو-تختفي-تماما-من-خريطة-العالم-1095757397.html

مدفيديف: أوكرانيا تواجه اليوم خيارا إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم

مدفيديف: أوكرانيا تواجه اليوم خيارا إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن أوكرانيا تواجه اليوم خياراً إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماماً من خريطة العالم، ومن أجل الحفاظ على البلاد،... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T13:00+0000

2024-12-13T13:00+0000

2024-12-13T13:00+0000

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وقال مدفيديف في مقال بعنوان "حول الهوية الوطنية والخيار السياسي: تجربة روسيا والصين"، والذي نُشر في مجلة "الشؤون الدولية": "تواجه أوكرانيا اليوم خيارًا، إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم".بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أجل تجنب اختفاء أوكرانيا، فمن الضروري "تعزيز الوعي العام بأن روسيا لا غنى عنها بالنسبة لأوكرانيا، لا ثقافياً ولا لغوياً ولا سياسياً".وأشار إلى أن إحدى مهام روسيا في الاتجاه الأوكراني هي مساعدة سكان روسيا الصغيرة ونوفوروسيا على بناء دولة خالية من متاعب "الأوكرانية"، لتعزيز وترسيخ الفكرة وحتمية اللغة والثقافة الروسية.وأضاف ميدفيديف: "وفي الوقت نفسه، ليس مطلوباً من الأوكرانيين التضحية لا بالروح ولا بالجسد من أجل حريتهم، بل يتعين عليهم تهدئة فخر الآخر، ورفض معارضة المشروع الروسي الشامل، وطرد الشياطين الأوكرانية السياسية".وأوضح مدفيديف أن الغرب لا يزود أوكرانيا بالأسلحة فحسب، بل يحكم البلاد أيضًا من خلال المنظمات غير الحكومية، التي تسيطر عليها الأجهزة الخاصة.مجلس الأمن الروسي: دول الناتو دخلت في حرب شاملة ضد روسيالافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى

https://sarabic.ae/20241127/مجلس-الأمن-الروسي-دول-الناتو-دخلت-في-حرب-شاملة-ضد-روسيا-1095262290.html

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