https://sarabic.ae/20250124/روسيا-تطور-وحدات-تحكم-للطائرات-المسيرة-بقدرات-غير-مسبوقة-1097107467.html
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، اليوم الجمعة، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T10:01+0000
2025-01-24T10:01+0000
2025-01-24T10:01+0000
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شركة روستيخ
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تمكنت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار. بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.إن وحدة التحكم الجديدة هي تطوير لهذا المنتج. فهو مخصص للمحركات الأكثر قوة. يتم تركيبها على طائرات دون طيار بقدرة حمولة تصل إلى 25 كلغم. وتمت زيادة الحد الأقصى للطاقة لهذه الأجهزة من 850 واط إلى 4 كيلوواط.بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تطوير وحدة التحكم في الطيران للطائرات دون طيار الصغيرة. ويمكن للجهاز أن يعمل في ظل ظروف تشغيل قاسية.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديوروسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, روستيخ, شركة روستيخ
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, روستيخ, شركة روستيخ
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، اليوم الجمعة، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.
تمكنت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.
وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار.
بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة "روستيخ" نوعين من وحدات التحكم في المحركات، للتحكم في محطات الطاقة للطائرات دون طيار، وللزوارق المسيرة. وتم تصميم أحد هذه الأنظمة، وهو الجيل الأقدم، للطائرات دون طيار ذات سعة حمولة تصل إلى 10 كلغم.
29 ديسمبر 2024, 13:23 GMT
إن وحدة التحكم الجديدة هي تطوير لهذا المنتج. فهو مخصص للمحركات الأكثر قوة. يتم تركيبها على طائرات دون طيار
بقدرة حمولة تصل إلى 25 كلغم. وتمت زيادة الحد الأقصى للطاقة لهذه الأجهزة من 850 واط إلى 4 كيلوواط.
بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تطوير وحدة التحكم في الطيران للطائرات دون طيار
الصغيرة. ويمكن للجهاز أن يعمل في ظل ظروف تشغيل قاسية.