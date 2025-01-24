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روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، اليوم الجمعة، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-24T10:01+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
روستيخ
شركة روستيخ
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تمكنت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار. بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.إن وحدة التحكم الجديدة هي تطوير لهذا المنتج. فهو مخصص للمحركات الأكثر قوة. يتم تركيبها على طائرات دون طيار بقدرة حمولة تصل إلى 25 كلغم. وتمت زيادة الحد الأقصى للطاقة لهذه الأجهزة من 850 واط إلى 4 كيلوواط.بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تطوير وحدة التحكم في الطيران للطائرات دون طيار الصغيرة. ويمكن للجهاز أن يعمل في ظل ظروف تشغيل قاسية.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديوروسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تتسلم-دفعة-من-مقاتلات-ديبيشا-العسكرية-المسيرة-1096613561.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, روستيخ, شركة روستيخ
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, روستيخ, شركة روستيخ

روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة

10:01 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Said Tsarnaevالجنود يعدون طائرة دون طيار للتحليق خلال مناورات قوات الدائرة العسكرية الشرقية في حقل الرمي "دالنيي" في منطقة بويناكوفسكي
الجنود يعدون طائرة دون طيار للتحليق خلال مناورات قوات الدائرة العسكرية الشرقية في حقل الرمي دالنيي في منطقة بويناكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، اليوم الجمعة، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.
تمكنت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.
وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار. بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.
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بالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة "روستيخ" نوعين من وحدات التحكم في المحركات، للتحكم في محطات الطاقة للطائرات دون طيار، وللزوارق المسيرة. وتم تصميم أحد هذه الأنظمة، وهو الجيل الأقدم، للطائرات دون طيار ذات سعة حمولة تصل إلى 10 كلغم.
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إن وحدة التحكم الجديدة هي تطوير لهذا المنتج. فهو مخصص للمحركات الأكثر قوة. يتم تركيبها على طائرات دون طيار بقدرة حمولة تصل إلى 25 كلغم. وتمت زيادة الحد الأقصى للطاقة لهذه الأجهزة من 850 واط إلى 4 كيلوواط.
بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تطوير وحدة التحكم في الطيران للطائرات دون طيار الصغيرة. ويمكن للجهاز أن يعمل في ظل ظروف تشغيل قاسية.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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