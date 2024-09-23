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https://sarabic.ae/20240923/عرض-لانتسيت-إي-لأول-مرة-خارج-روسيا--1093003866.html
عرض "لانتسيت-إي" لأول مرة خارج روسيا
عرض "لانتسيت-إي" لأول مرة خارج روسيا
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الاثنين، أن الشركة ستعرض مسيرات "لانتسيت-إي" خارج روسيا لأول مرة في معرض "أديكس 2024". 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T07:43+0000
2024-09-23T07:43+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وستنظم شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من شركة "روستيخ" الحكومية) معرضًا روسيًا مشتركًا، في المعرض الدولي لصناعة الدفاع "أديكس 2024"، الذي سيعقد في الفترة، من 24 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري، في باكو (أذربيجان). ويشارك في المعرض 12 شركة روسية، وستقدّم منتجات لجميع أنواع القوات المسلحة، والشرطة، ووحدات مكافحة الإرهاب.وقال ميخييف: "تتمتع روسيا ودول منطقة بحر قزوين بعلاقات حسن جوار طويلة الأمد، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني. إن شركاءنا يعلمون جيدًا عن المنتجات الدفاعية الروسية الموثوقة والفعالة في معرض "أديكس 2024". وستعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" العينات الأكثر طلبا من الأسلحة الحديثة، والتي تم اختبارها في المعارك، ومن بينها لأول مرة خارج روسيا، تم عرض مسيرات "لانتسيت-إي".الحداثة الرئيسية لمسيرات "لانتسيت-إي" المنتجة من قبل شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي أنها تضمن تدميرًا موثوقًا للدبابات، ومركبات قتال المشاة، وناقلات الجنود المدرعة، والمعدات الهندسية، ومراكز الدعم، ومراكز القيادة والطيران في المطارات المحلية، والحرب الإلكترونية، وأنظمة مكافحة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى الأهداف السطحية الثابتة والمتحركة. وأكدت الخبرة القتالية الكفاءة العالية لمسيرات "لانتسيت إي".يُستخدم "النموذج 51-إي" و"النموذج 52-إي" في الحرب المضادة للبطاريات وكوسيلة لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية العالية السرعة، مثل سيارات الدفع الرباعي، والقوارب. وسيتم تقديم أول عرض أجنبي لمسيرات "لانتسيت إي"، في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو جنود روس يبحثون عن دبابة "أبرامز" أمريكية لمدة 3 أيام ويدمرونها بـ"لانتسيت"
https://sarabic.ae/20240812/قناصة-المدرعات-الغربية-لانتسيت-إي-تعرض-للأسواق-الخارجية-1091641781.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

عرض "لانتسيت-إي" لأول مرة خارج روسيا

07:43 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الاثنين، أن الشركة ستعرض مسيرات "لانتسيت-إي" خارج روسيا لأول مرة في معرض "أديكس 2024".
وستنظم شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من شركة "روستيخ" الحكومية) معرضًا روسيًا مشتركًا، في المعرض الدولي لصناعة الدفاع "أديكس 2024"، الذي سيعقد في الفترة، من 24 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري، في باكو (أذربيجان). ويشارك في المعرض 12 شركة روسية، وستقدّم منتجات لجميع أنواع القوات المسلحة، والشرطة، ووحدات مكافحة الإرهاب.
وقال ميخييف: "تتمتع روسيا ودول منطقة بحر قزوين بعلاقات حسن جوار طويلة الأمد، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني. إن شركاءنا يعلمون جيدًا عن المنتجات الدفاعية الروسية الموثوقة والفعالة في معرض "أديكس 2024". وستعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" العينات الأكثر طلبا من الأسلحة الحديثة، والتي تم اختبارها في المعارك، ومن بينها لأول مرة خارج روسيا، تم عرض مسيرات "لانتسيت-إي".
النموذج الأول لمجمع طائرة لانتسيت إي المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
"قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجية
12 أغسطس, 09:58 GMT
الحداثة الرئيسية لمسيرات "لانتسيت-إي" المنتجة من قبل شركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي أنها تضمن تدميرًا موثوقًا للدبابات، ومركبات قتال المشاة، وناقلات الجنود المدرعة، والمعدات الهندسية، ومراكز الدعم، ومراكز القيادة والطيران في المطارات المحلية، والحرب الإلكترونية، وأنظمة مكافحة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى الأهداف السطحية الثابتة والمتحركة. وأكدت الخبرة القتالية الكفاءة العالية لمسيرات "لانتسيت إي".
يُستخدم "النموذج 51-إي" و"النموذج 52-إي" في الحرب المضادة للبطاريات وكوسيلة لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية العالية السرعة، مثل سيارات الدفع الرباعي، والقوارب. وسيتم تقديم أول عرض أجنبي لمسيرات "لانتسيت إي"، في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.
افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو
جنود روس يبحثون عن دبابة "أبرامز" أمريكية لمدة 3 أيام ويدمرونها بـ"لانتسيت"
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