https://sarabic.ae/20240901/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1092286523.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق لحظة تدمير مدفع أوكراني بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T18:01+0000
2024-09-01T18:01+0000
2024-09-01T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "خلال أنشطة الاستطلاع لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، اكشتف الجنود الروس مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وتابع البيان: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف المدفع".وأوضح البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة باستخدام مسيرة من طراز "لانتسيت"، تم إصابة الهدف المحدد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240901/إصابة-11-مدنيا--إثر-هجوم-إرهابي-لقوات-كييف-على-بيلغورود-الروسية-1092286250.html
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روسيا, رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق لحظة تدمير مدفع أوكراني بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "خلال أنشطة الاستطلاع لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، اكشتف الجنود الروس مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف المدفع".
وأوضح البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة باستخدام مسيرة من طراز "لانتسيت"، تم إصابة الهدف المحدد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.