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11:03 GMT
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1092286523.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق لحظة تدمير مدفع أوكراني بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T18:01+0000
2024-09-01T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "خلال أنشطة الاستطلاع لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، اكشتف الجنود الروس مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وتابع البيان: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف المدفع".وأوضح البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة باستخدام مسيرة من طراز "لانتسيت"، تم إصابة الهدف المحدد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240901/إصابة-11-مدنيا--إثر-هجوم-إرهابي-لقوات-كييف-على-بيلغورود-الروسية-1092286250.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

18:01 GMT 01.09.2024
© Photo / https://roe.ru/ النموذج الأول لمجمع طائرة "لانتسيت إي" المسيرة
 النموذج الأول لمجمع طائرة لانتسيت إي المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / https://roe.ru/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق لحظة تدمير مدفع أوكراني بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "خلال أنشطة الاستطلاع لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، اكشتف الجنود الروس مدفعا أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف المدفع".
وأوضح البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة باستخدام مسيرة من طراز "لانتسيت"، تم إصابة الهدف المحدد".
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 11 مدنيا إثر هجوم إرهابي لقوات كييف على بيلغورود الروسية
17:49 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجثث المستعادة من رفح تثير غضبا عارما واحتجاجات جديدة ضد نتنياهو08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
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