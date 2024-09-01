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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/إصابة-11-مدنيا--إثر-هجوم-إرهابي-لقوات-كييف-على-بيلغورود-الروسية-1092286250.html
إصابة 11 مدنيا إثر هجوم إرهابي لقوات كييف على بيلغورود الروسية
إصابة 11 مدنيا إثر هجوم إرهابي لقوات كييف على بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن عدد المدنيين المصابين في مدينة بيلغورود وضواحيها نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية، بلغ 11 شخصًا. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T17:49+0000
2024-09-01T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "اليوم في بيلغورود والمنطقة المحيطة بها، نتيجة لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب 11 مدنيا، بينهم طفلان".وتابع: "هناك طفلان في حالة خطيرة للغاية، أحدهما مصاب بشظية نافذة في تجويف البطن وكسر مفتوح في القدم اليمنى، والثاني مصاب بجروح بالغة في كلا الساقين، وإذا لزم الأمر، سنرسلهم إلى موسكو للعلاج". هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240901/خبير-سياسي-نرويجي-يحذر-من-عواقب-الصراع-المحتمل-بين-الناتو-وروسيا--1092285160.html
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روسيا

إصابة 11 مدنيا إثر هجوم إرهابي لقوات كييف على بيلغورود الروسية

17:49 GMT 01.09.2024
© Sputnikانهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن عدد المدنيين المصابين في مدينة بيلغورود وضواحيها نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية، بلغ 11 شخصًا.
وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "اليوم في بيلغورود والمنطقة المحيطة بها، نتيجة لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب 11 مدنيا، بينهم طفلان".

وأضاف أنه تم نقل 10 من الجرحى إلى المؤسسات الطبية في بيلغورود، وتلقى أحدهم المساعدة الطبية في موقع الحادث على الفور، وسيتم استكمال العلاج في العيادات الخارجية.

وتابع: "هناك طفلان في حالة خطيرة للغاية، أحدهما مصاب بشظية نافذة في تجويف البطن وكسر مفتوح في القدم اليمنى، والثاني مصاب بجروح بالغة في كلا الساقين، وإذا لزم الأمر، سنرسلهم إلى موسكو للعلاج".
جنود أمريكيون في بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:20 GMT
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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