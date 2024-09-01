https://sarabic.ae/20240901/خبير-سياسي-نرويجي-يحذر-من-عواقب-الصراع-المحتمل-بين-الناتو-وروسيا--1092285160.html
خبير سياسي نرويجي يحذر من عواقب الصراع المحتمل بين الناتو وروسيا
خبير سياسي نرويجي يحذر من عواقب الصراع المحتمل بين الناتو وروسيا
سبوتنيك عربي
أفاد عالم السياسة النرويجي، غلين ديسن، بأن دعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك يؤدي إلى زيادة فرص... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T16:20+0000
2024-09-01T16:20+0000
2024-09-01T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وكتب ديسن على منصة "إكس": "بينما نخرق القواعد غير الرسمية للحروب بالوكالة من خلال دعم الهجوم على الأراضي الروسية، يجب أن نتذكر أن الوضع سوف يتغير عاجلاً أم آجلاً".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة إن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك "لا ينتهك القانون الدولي".في الآونة الأخيرة، أصبحت الأفكار حول الصراع المسلح المباشر بين الناتو وروسيا مسموعة بشكل متزايد في الغرب.وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20240901/الكرملين-الولايات-المتحدة-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الدائر-حول-أوكرانيا-1092275614.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
خبير سياسي نرويجي يحذر من عواقب الصراع المحتمل بين الناتو وروسيا
16:20 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 16:21 GMT 01.09.2024)
أفاد عالم السياسة النرويجي، غلين ديسن، بأن دعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك يؤدي إلى زيادة فرص حدوث مواجهة كارثية بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وكتب ديسن على منصة "إكس": "بينما نخرق القواعد غير الرسمية للحروب بالوكالة من خلال دعم الهجوم على الأراضي الروسية، يجب أن نتذكر أن الوضع سوف يتغير عاجلاً أم آجلاً".
وتابع: "ادعاءات الاستقامة الأخلاقية لا تؤدي إلا أنهم فقط يعموننا ولا يسمحون لنا برؤية الكارثة التي نجلبها على أنفسنا".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة إن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك "لا ينتهك القانون الدولي".
في الآونة الأخيرة، أصبحت الأفكار حول الصراع المسلح المباشر بين الناتو وروسيا مسموعة بشكل متزايد في الغرب.
وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.