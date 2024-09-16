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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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روسيا تعرض أسلحة جديدة لأول مرة في أفريقيا من بينها "نكيدكا"
روسيا تعرض أسلحة جديدة لأول مرة في أفريقيا من بينها "نكيدكا"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت"، اليوم الاثنين، أن الشركة ستعرض لأول مرة في القارة الأفريقية، أنظمة حديثة لحماية المركبات المدرعة من المسيرات خلال معرض... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T08:03+0000
2024-09-16T08:08+0000
رصد عسكري
روسيا
جنوب أفريقيا
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وأصدرت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بإنتاج وصناعة الأسلحة، بيانا جاء فيه: "أظهرت الصراعات العسكرية الحديثة الحاجة إلى حماية إضافية للمركبات المدرعة من التهديدات الجديدة مثل أنظمة الاستطلاع ومواجهة مخاطر الطائرات المسيرة".وأضافت الشركة الروسية أنها ستقوم بعرض أنظمة حماية حديثة للمركبات المدرعة لأول مرة في القارة الأفريقية، من بينها مادة "نكيدكا" التي تشوش على إشارات الراديو، والتي تقلل بشكل كبير من البصمة الحرارية والرادارية للمعدات، والشاشات الشبكية ومجموعات الحماية الديناميكية للدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة"."قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجيةوفي وقت سابق، قدمت شركة "روس أبورون إكسبورت" للصناعات العسكرية الأكثر صلة بالسوق العالمية في منتدى "آرميا-2024"، أسلحة حديثة ومعدات عسكرية أثبتت نجاح عملها في ظروف القتال الحقيقية.
https://sarabic.ae/20240812/افتتاح-منتدى-آرميا-2024-روس-أبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-روسية-جديدة-لأول-مرة-فيديو--1091641612.html
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رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا
رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا

روسيا تعرض أسلحة جديدة لأول مرة في أفريقيا من بينها "نكيدكا"

08:03 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 08:08 GMT 16.09.2024)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورنظام مدفعي جديد مضاد للطائرات "زاك-23إي" في معرض ضمن فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
نظام مدفعي جديد مضاد للطائرات زاك-23إي في معرض ضمن فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت"، اليوم الاثنين، أن الشركة ستعرض لأول مرة في القارة الأفريقية، أنظمة حديثة لحماية المركبات المدرعة من المسيرات خلال معرض "أفريقيا الدولي للفضاء والدفاع 2024" في جنوب أفريقيا.
وأصدرت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بإنتاج وصناعة الأسلحة، بيانا جاء فيه: "أظهرت الصراعات العسكرية الحديثة الحاجة إلى حماية إضافية للمركبات المدرعة من التهديدات الجديدة مثل أنظمة الاستطلاع ومواجهة مخاطر الطائرات المسيرة".
مروحية روسية حربية Мi- 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو
12 أغسطس, 10:21 GMT
وأضافت الشركة الروسية أنها ستقوم بعرض أنظمة حماية حديثة للمركبات المدرعة لأول مرة في القارة الأفريقية، من بينها مادة "نكيدكا" التي تشوش على إشارات الراديو، والتي تقلل بشكل كبير من البصمة الحرارية والرادارية للمعدات، والشاشات الشبكية ومجموعات الحماية الديناميكية للدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة".
"قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجية
وفي وقت سابق، قدمت شركة "روس أبورون إكسبورت" للصناعات العسكرية الأكثر صلة بالسوق العالمية في منتدى "آرميا-2024"، أسلحة حديثة ومعدات عسكرية أثبتت نجاح عملها في ظروف القتال الحقيقية.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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