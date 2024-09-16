https://sarabic.ae/20240916/روسيا-تعرض-أسلحة-جديدة-لأول-مرة-في-أفريقيا-من-بينها-كيب--1092758046.html
روسيا تعرض أسلحة جديدة لأول مرة في أفريقيا من بينها "نكيدكا"
روسيا تعرض أسلحة جديدة لأول مرة في أفريقيا من بينها "نكيدكا"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت"، اليوم الاثنين، أن الشركة ستعرض لأول مرة في القارة الأفريقية، أنظمة حديثة لحماية المركبات المدرعة من المسيرات خلال معرض... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T08:03+0000
2024-09-16T08:03+0000
2024-09-16T08:08+0000
رصد عسكري
روسيا
جنوب أفريقيا
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وأصدرت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بإنتاج وصناعة الأسلحة، بيانا جاء فيه: "أظهرت الصراعات العسكرية الحديثة الحاجة إلى حماية إضافية للمركبات المدرعة من التهديدات الجديدة مثل أنظمة الاستطلاع ومواجهة مخاطر الطائرات المسيرة".وأضافت الشركة الروسية أنها ستقوم بعرض أنظمة حماية حديثة للمركبات المدرعة لأول مرة في القارة الأفريقية، من بينها مادة "نكيدكا" التي تشوش على إشارات الراديو، والتي تقلل بشكل كبير من البصمة الحرارية والرادارية للمعدات، والشاشات الشبكية ومجموعات الحماية الديناميكية للدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة"."قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجيةوفي وقت سابق، قدمت شركة "روس أبورون إكسبورت" للصناعات العسكرية الأكثر صلة بالسوق العالمية في منتدى "آرميا-2024"، أسلحة حديثة ومعدات عسكرية أثبتت نجاح عملها في ظروف القتال الحقيقية.
https://sarabic.ae/20240812/افتتاح-منتدى-آرميا-2024-روس-أبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-روسية-جديدة-لأول-مرة-فيديو--1091641612.html
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رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا
رصد عسكري, روسيا, جنوب أفريقيا
روسيا تعرض أسلحة جديدة لأول مرة في أفريقيا من بينها "نكيدكا"
08:03 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 08:08 GMT 16.09.2024)
أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت"، اليوم الاثنين، أن الشركة ستعرض لأول مرة في القارة الأفريقية، أنظمة حديثة لحماية المركبات المدرعة من المسيرات خلال معرض "أفريقيا الدولي للفضاء والدفاع 2024" في جنوب أفريقيا.
وأصدرت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بإنتاج وصناعة الأسلحة، بيانا جاء فيه: "أظهرت الصراعات العسكرية الحديثة الحاجة إلى حماية إضافية للمركبات المدرعة من التهديدات الجديدة مثل أنظمة الاستطلاع ومواجهة مخاطر الطائرات المسيرة".
وأضافت الشركة الروسية أنها ستقوم بعرض أنظمة حماية حديثة للمركبات المدرعة لأول مرة في القارة الأفريقية، من بينها مادة "نكيدكا" التي تشوش على إشارات الراديو، والتي تقلل بشكل كبير من البصمة الحرارية والرادارية للمعدات، والشاشات الشبكية ومجموعات الحماية الديناميكية للدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة".
وفي وقت سابق، قدمت شركة "روس أبورون إكسبورت" للصناعات العسكرية الأكثر صلة بالسوق العالمية في منتدى "آرميا-2024"، أسلحة حديثة ومعدات عسكرية أثبتت نجاح عملها في ظروف القتال الحقيقية.