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"قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجية
"قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجية
سبوتنيك عربي
عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية) في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2024" في كوبينكا النموذج الأول لمجمع طائرة... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T09:58+0000
2024-08-12T10:23+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتعتبر الطائرات المسيرة المستحدثة من طراز "لانتسيت إي" مشابهة للطائرة المسيرة القادرة على حمل الذخائر الموجهة "لانتسيت"، التي أثبتت نفسها في منطقة العمليات العسكرية الحقيقية. وتضم طائرة الاستطلاع المسيرة "Z-16-E" وحاملتي ذخائر موجهة من طراز "Izdeliye 51-E" و"Izdeliye 52-E" ذات خصائص مختلفة بما فيها ما يتعلق بالمدى والحد الأقصى لوزن الإقلاع.وفي هذا الصدد، قال المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":وأضاف ميخييف بالقول أن "المجمع أظهر أعلى كفاءة في ساحة المعركة والقدرة على ضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما فيها المركبات المدرعة والتحصينات والأهداف السطحية، وبفضل هذا، تتمتع "لانتسيت إي" اليوم بإمكانيات تصدير كبيرة، معربا عن ثقته أن المجمع سينجح وسيتم تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، وستسمح القدرة الإنتاجية بتسليم النماذج بنجاح إلى السوق الخارجي".وتابع ميخييف بالقول إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تتعاون بشكل نشط لإنتاج الطائرات بشكل مرخص ومشترك مع الدول الأخرى وعلى أراضيها، وذلك ضمن إطار الشراكة التكنولوجية."لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديوولفت المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" إلى أن الشركة تعمل بنجاح على الترويج للذخيرة الموجهة Kub-E التي تم تطويرها وإنتاجها من قبل شركة "كلاشينكوف"، التي تعد جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية. بالإضافة إلى أنظمة الاستطلاع والدفاع الجوي غير المأهولة Orlan-10E وOrlan-30 وOrion-E مطلوبة بشكل كبير بين الشركاء الأجانب.وتقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية اليوم حلولا لجميع الأماكن والمسطحات، بما في ذلك القوارب والمركبات المسيرة تحت الماء والأنظمة الروبوتية الأرضية.
https://sarabic.ae/20240809/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091561418.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"قناصة المدرعات الغربية"... "لانتسيت-إي" تعرض للأسواق الخارجية

09:58 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 12.08.2024)
© Photo / https://roe.ru/ النموذج الأول لمجمع طائرة "لانتسيت إي" المسيرة
 النموذج الأول لمجمع طائرة لانتسيت إي المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Photo / https://roe.ru/
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عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية) في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2024" في كوبينكا النموذج الأول لمجمع طائرة "لانتسيت إي" المسيرة والمستحدثة بواسطة مصانع "Aeroscan".
وتعتبر الطائرات المسيرة المستحدثة من طراز "لانتسيت إي" مشابهة للطائرة المسيرة القادرة على حمل الذخائر الموجهة "لانتسيت"، التي أثبتت نفسها في منطقة العمليات العسكرية الحقيقية. وتضم طائرة الاستطلاع المسيرة "Z-16-E" وحاملتي ذخائر موجهة من طراز "Izdeliye 51-E" و"Izdeliye 52-E" ذات خصائص مختلفة بما فيها ما يتعلق بالمدى والحد الأقصى لوزن الإقلاع.
© Photo / https://roe.ru/ النموذج الأول لمجمع طائرة "لانتسيت إي" المسيرة
 النموذج الأول لمجمع طائرة لانتسيت إي المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
النموذج الأول لمجمع طائرة "لانتسيت إي" المسيرة
© Photo / https://roe.ru/
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":
"إن عرض مجمع طائرة "لانتسيت إي" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2024" في كوبينكا يمثل فرصة حقيقة لإطلاق عملية ترويج هذا الابتكار من قبل الشركة في السوق العالمية".
وأضاف ميخييف بالقول أن "المجمع أظهر أعلى كفاءة في ساحة المعركة والقدرة على ضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما فيها المركبات المدرعة والتحصينات والأهداف السطحية، وبفضل هذا، تتمتع "لانتسيت إي" اليوم بإمكانيات تصدير كبيرة، معربا عن ثقته أن المجمع سينجح وسيتم تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، وستسمح القدرة الإنتاجية بتسليم النماذج بنجاح إلى السوق الخارجي".
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وتابع ميخييف بالقول إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تتعاون بشكل نشط لإنتاج الطائرات بشكل مرخص ومشترك مع الدول الأخرى وعلى أراضيها، وذلك ضمن إطار الشراكة التكنولوجية.
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديو
ولفت المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" إلى أن الشركة تعمل بنجاح على الترويج للذخيرة الموجهة Kub-E التي تم تطويرها وإنتاجها من قبل شركة "كلاشينكوف"، التي تعد جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية. بالإضافة إلى أنظمة الاستطلاع والدفاع الجوي غير المأهولة Orlan-10E وOrlan-30 وOrion-E مطلوبة بشكل كبير بين الشركاء الأجانب.
وتقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية اليوم حلولا لجميع الأماكن والمسطحات، بما في ذلك القوارب والمركبات المسيرة تحت الماء والأنظمة الروبوتية الأرضية.
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