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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240902/لانتسيت-الروسية-تستهدف-دبابة-أوكرانية-في-خاركوف-فيديو-1092323878.html
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابة أوكرانية في خاركوف... فيديو
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابة أوكرانية في خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد توثق لحظة تدمير دبابة أوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرة روسية في مقاطعة خاركوف. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T18:09+0000
2024-09-02T19:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "تم تدمير الدبابة الأوكرانية بواسطة مسيرة "لانتسيت" بالقرب من قرية فولشانسك في مقاطعة خاركوف".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من فرق الاستطلاع التابعة لقواتها، دمرت منصة الإطلاق ومركبة النقل والتحميل لنظام الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات "بوك إم 1" في مقاطعة سومي، بضربة صاروخية عالية الدقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240902/ضربة-صاروخية-روسية-عالية-الدقة-تدمر-بوك-إم-1-أوكرانية-في-سومي-فيديو-1092316820.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تسحق دبابة أوكرانية في خاركوف... فيديو

18:09 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 19:37 GMT 02.09.2024)
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد توثق لحظة تدمير دبابة أوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرة روسية في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "تم تدمير الدبابة الأوكرانية بواسطة مسيرة "لانتسيت" بالقرب من قرية فولشانسك في مقاطعة خاركوف".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من فرق الاستطلاع التابعة لقواتها، دمرت منصة الإطلاق ومركبة النقل والتحميل لنظام الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات "بوك إم 1" في مقاطعة سومي، بضربة صاروخية عالية الدقة.
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة صاروخية روسية عالية الدقة تدمر "بوك إم 1" أوكرانية في سومي... فيديو
14:48 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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