https://sarabic.ae/20240902/ضربة-صاروخية-روسية-عالية-الدقة-تدمر-بوك-إم-1-أوكرانية-في-سومي-فيديو-1092316820.html

ضربة صاروخية روسية عالية الدقة تدمر "بوك إم 1" أوكرانية في سومي... فيديو

ضربة صاروخية روسية عالية الدقة تدمر "بوك إم 1" أوكرانية في سومي... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات من فرق الاستطلاع التابعة لقواتها، دمرت منصة الإطلاق ومركبة النقل والتحميل لنظام الصواريخ الأوكرانية... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T14:48+0000

2024-09-02T14:48+0000

2024-09-02T14:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن الموقع المموه لكتيبة نظام الدفاع الجوي "بوك-إم1" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم اكتشافه نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة نوفايا سيش بمقاطعة سومي.وأكدت الوزارة أنه خلال الضربة الصاروخية، تم تدمير قاذفة صواريخ الدفاع الجوي "بوك-إم1"ومركبة لنقل الصواريخ خاصة بها، مع حاويات الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى تدمير قاذفة ومحطة التحميل ومركز القيادة المتنقل والقضاء على أفراد الكتيبة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، صدت 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكوماروفكا وكورينيفو وتشيركاسك بوريشنوي خلال النهار، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية نحو 40 قتيلا وجريحا، وتم تدمير مركبة قتالية للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة.وأضافت الوزارة: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، باسي، فيليكايا بيساريفكا، جلوخوف، لوكا، كاترينيفكا، أورلوفكا، سفيسا، تشيرفونوبرابورنوي، سومي، خوتن، إسمان، يوناكوفكا و ياستريبينوي في مقاطعة سومي".وختمت الوزارة في بيانها أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت أكثر من 8.9 ألف عسكري و80 دبابة.

https://sarabic.ae/20240902/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك-1092307796.html

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