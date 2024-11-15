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روسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
روسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
سبوتنيك عربي
تعمل شركة "روستيخ" الروسية، من خلال قسمها المتخصص في المروحيات "مروحيات روسيا"، على تقديم النسخة الطبية من مروحية "أنسات" إلى السوق الصينية لدعم خدمات الإسعاف... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T14:25+0000
2024-11-15T14:25+0000
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وذكرت الشركة أن مروحية "أنسات" هي طائرة خفيفة تتميز بمقصورتها التي تعد الأكثر اتساعًا في فئتها، ومصممة لنقل مريض واحد برفقة اثنين من المسعفين.وذكرت الشركة أن"أنسات" مزوّدة بمعدات طبية متطورة، بما في ذلك نظام التنفس الاصطناعي وجهاز تخطيط القلب عن بُعد، ما يتيح تقديم العلاج الفعال أثناء الطيران.اقرأ أيضا: "سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو وأفات الشركة أن النسخة التي عرضت في منتدى "الجيش 2024" جاءت معتمدة بالكامل على التكنولوجيا المحلية، ما يعكس توجه روسيا نحو الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية.وذكرت "روسيتيخ" في بيان، أن النسخة المطوّرة الموجهة للصين مزوّدة بمحركات روسية "VK-650V" وأنظمة إلكترونيات طيران حديثة بالكامل، والآن يتم تجهيز المروحية للاختبارات الأرضية واختبارات الطيران.بالإضافة لـ"أنسات"، تقدم الشركة في معرض الطيران الدولي الصيني المقام في مدينة تشوهاي، أحدث المروحيات الروسية من طراز "مي-171أ3" و كا-32أ11أم".مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهايمقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
https://sarabic.ae/20241115/روس-أوبورون-إكسبورت-روسيا-تنتج-بالتعاون-مع-عدد-من-الدول-الأجنبية-مجموعة-واسعة-من-الأسلحة-1094816180.html
https://sarabic.ae/20241108/لأول-مرة-روسيا-تكشف-عن-أحدث-ابتكاراتها-لمحركات-طائرات-نوعية-في-الصين-1094608367.html
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روسيا, العالم, الصين, مروحيات
روسيا, العالم, الصين, مروحيات

روسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني

14:25 GMT 15.11.2024
© Photo / t.me/rostecruمروحية طبية من إنتاج شركة روستيخ الروسية
مروحية طبية من إنتاج شركة روستيخ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Photo / t.me/rostecru
تابعنا عبر
تعمل شركة "روستيخ" الروسية، من خلال قسمها المتخصص في المروحيات "مروحيات روسيا"، على تقديم النسخة الطبية من مروحية "أنسات" إلى السوق الصينية لدعم خدمات الإسعاف الجوي.
وذكرت الشركة أن مروحية "أنسات" هي طائرة خفيفة تتميز بمقصورتها التي تعد الأكثر اتساعًا في فئتها، ومصممة لنقل مريض واحد برفقة اثنين من المسعفين.

تُستخدم مروحية "أنسات" على نطاق واسع في روسيا ضمن خدمات الإسعاف الجوي الوطنية التابعة لـ"روستيخ".

جهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت باترول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
"روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحة
00:57 GMT
وذكرت الشركة أن"أنسات" مزوّدة بمعدات طبية متطورة، بما في ذلك نظام التنفس الاصطناعي وجهاز تخطيط القلب عن بُعد، ما يتيح تقديم العلاج الفعال أثناء الطيران.
اقرأ أيضا: "سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو

النسخة الطبية من "أنسات" قادرة على إجراء عمليات الهبوط في مواقع غير مهيأة والتكيف مع المناطق الحضرية الكثيفة والمرتفعات الشاهقة.

وأفات الشركة أن النسخة التي عرضت في منتدى "الجيش 2024" جاءت معتمدة بالكامل على التكنولوجيا المحلية، ما يعكس توجه روسيا نحو الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية.
محركات طائرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
مجتمع
لأول مرة... روسيا تكشف عن أحدث ابتكاراتها لمحركات طائرات نوعية في الصين
8 نوفمبر, 12:49 GMT
وذكرت "روسيتيخ" في بيان، أن النسخة المطوّرة الموجهة للصين مزوّدة بمحركات روسية "VK-650V" وأنظمة إلكترونيات طيران حديثة بالكامل، والآن يتم تجهيز المروحية للاختبارات الأرضية واختبارات الطيران.
بالإضافة لـ"أنسات"، تقدم الشركة في معرض الطيران الدولي الصيني المقام في مدينة تشوهاي، أحدث المروحيات الروسية من طراز "مي-171أ3" و كا-32أ11أم".
مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي
مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
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