https://sarabic.ae/20241115/روسيا-تطرح-النسخة-الطبية-من-مروحية-أنسات-في-السوق-الصيني-1094834616.html

روسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني

روسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني

سبوتنيك عربي

تعمل شركة "روستيخ" الروسية، من خلال قسمها المتخصص في المروحيات "مروحيات روسيا"، على تقديم النسخة الطبية من مروحية "أنسات" إلى السوق الصينية لدعم خدمات الإسعاف... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T14:25+0000

2024-11-15T14:25+0000

2024-11-15T14:25+0000

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الصين

مروحيات

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وذكرت الشركة أن مروحية "أنسات" هي طائرة خفيفة تتميز بمقصورتها التي تعد الأكثر اتساعًا في فئتها، ومصممة لنقل مريض واحد برفقة اثنين من المسعفين.وذكرت الشركة أن"أنسات" مزوّدة بمعدات طبية متطورة، بما في ذلك نظام التنفس الاصطناعي وجهاز تخطيط القلب عن بُعد، ما يتيح تقديم العلاج الفعال أثناء الطيران.اقرأ أيضا: "سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو وأفات الشركة أن النسخة التي عرضت في منتدى "الجيش 2024" جاءت معتمدة بالكامل على التكنولوجيا المحلية، ما يعكس توجه روسيا نحو الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية.وذكرت "روسيتيخ" في بيان، أن النسخة المطوّرة الموجهة للصين مزوّدة بمحركات روسية "VK-650V" وأنظمة إلكترونيات طيران حديثة بالكامل، والآن يتم تجهيز المروحية للاختبارات الأرضية واختبارات الطيران.بالإضافة لـ"أنسات"، تقدم الشركة في معرض الطيران الدولي الصيني المقام في مدينة تشوهاي، أحدث المروحيات الروسية من طراز "مي-171أ3" و كا-32أ11أم".مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهايمقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"

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https://sarabic.ae/20241108/لأول-مرة-روسيا-تكشف-عن-أحدث-ابتكاراتها-لمحركات-طائرات-نوعية-في-الصين-1094608367.html

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