https://sarabic.ae/20241111/مقاتلات-روسية-تصل-إلى-الصين-للمشاركة-في-معرض-الطيران-الصيني-2024-1094687198.html
مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024". 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T13:17+0000
2024-11-11T13:17+0000
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الطيارين الروس سيؤدون عروضا مختلفة على متن طائرات "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم".وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"".ويشار إلى أن الطواقم الروسية قامت بالفعل برحلات تأهيلية وتدريبات جوية. وسيقومون في المعرض بإظهار القدرات الجوية والتقنية للمقاتلات الروسية فائقة القدرة على المناورة.وسيؤدي فريق الأكروبات "الفرسان الروس" لأول مرة المناورات البهلوانية الفردية والجماعية كجزء من مجموعة مكونة من ست طائرات من طراز "سو-35 إس".كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو"القرش الطائر"... الصين تكشف عن أخطر سلاح في العالم
https://sarabic.ae/20241111/روستيخ-تسليم-مجموعة-من-مقاتلات-سو-57-وسو--35-إس-لوزارة-الدفاع-الروسية-1094663618.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, مقاتلات, مقاتلات حربية, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, مقاتلات, مقاتلات حربية, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الطيارين الروس سيؤدون عروضا مختلفة على متن طائرات "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم".
وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"".
ويشار إلى أن الطواقم الروسية قامت بالفعل برحلات تأهيلية وتدريبات جوية. وسيقومون في المعرض بإظهار القدرات الجوية والتقنية
للمقاتلات الروسية فائقة القدرة على المناورة.
وسيؤدي فريق الأكروبات "الفرسان الروس" لأول مرة المناورات البهلوانية الفردية والجماعية كجزء من مجموعة مكونة من ست طائرات من طراز "سو-35 إس".
كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة
للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".
وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.