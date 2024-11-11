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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024". 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الطيارين الروس سيؤدون عروضا مختلفة على متن طائرات "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم".وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"".ويشار إلى أن الطواقم الروسية قامت بالفعل برحلات تأهيلية وتدريبات جوية. وسيقومون في المعرض بإظهار القدرات الجوية والتقنية للمقاتلات الروسية فائقة القدرة على المناورة.وسيؤدي فريق الأكروبات "الفرسان الروس" لأول مرة المناورات البهلوانية الفردية والجماعية كجزء من مجموعة مكونة من ست طائرات من طراز "سو-35 إس".كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو"القرش الطائر"... الصين تكشف عن أخطر سلاح في العالم
https://sarabic.ae/20241111/روستيخ-تسليم-مجموعة-من-مقاتلات-سو-57-وسو--35-إس-لوزارة-الدفاع-الروسية-1094663618.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, مقاتلات, مقاتلات حربية, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, مقاتلات, مقاتلات حربية, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري

مقاتلات روسية تصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"

13:17 GMT 11.11.2024
© Sputnikمقاتلات استعراضة روسية ترسم العلم الروسي في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر
مقاتلات استعراضة روسية ترسم العلم الروسي في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الطيارين الروس سيؤدون عروضا مختلفة على متن طائرات "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم".
وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024"".
© Sputnikسو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
سو 35 الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
سو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
© Sputnik
ويشار إلى أن الطواقم الروسية قامت بالفعل برحلات تأهيلية وتدريبات جوية. وسيقومون في المعرض بإظهار القدرات الجوية والتقنية للمقاتلات الروسية فائقة القدرة على المناورة.
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"
05:08 GMT
وسيؤدي فريق الأكروبات "الفرسان الروس" لأول مرة المناورات البهلوانية الفردية والجماعية كجزء من مجموعة مكونة من ست طائرات من طراز "سو-35 إس".
© Sputnikسو- 35إس
سو- 35إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
سو- 35إس
© Sputnik
كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".
وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو
"القرش الطائر"... الصين تكشف عن أخطر سلاح في العالم
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