https://sarabic.ae/20240912/-القوات-الجوية-الروسية-تتسلم-دفعة-من-المقاتلات-الجديدة-من-طراز--سو-57-وسو-35-إس-فيديو-1092654751.html
القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة من المقاتلات الجديدة من طراز "سو-57" و"سو-35 إس"... فيديو
القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة من المقاتلات الجديدة من طراز "سو-57" و"سو-35 إس"... فيديو
سبوتنيك عربي
سلمت شركة تصنيع الطائرات الروسية United Aeronautical Corporation (UAC) مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس الجديدة من طراز "سو-57" و"سو-35 إس" من الجيل 4++ إلى... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T18:24+0000
2024-09-12T18:24+0000
2024-09-12T18:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وأشار فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روس تيك"، إلى أن المركبات التي تم تسليمها للقوات تتميز بخصائص أداء طيران عالية، وهو ما يشيد به الطيارون.تم قبول مقاتلات الجيل الخامس من قبل الطاقم الفني، وخضعت لدورة كاملة من اختبارات المصنع وتم اختبارها في أوضاع تشغيلية مختلفة من قبل طياري وزارة الدفاع الروسية.تعتبر مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" متفوقة على طائرة "إف-16"، التي وعد الغرب بتزويدها لأوكرانيا، مما يقلل من الفعالية المحتملة للطائرات الأمريكية لدى القوات المسلحة الأوكرانية."سو-57" هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص التقنية والتكتيكية للمقاتلة الروسية "سو-57".
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة من المقاتلات الجديدة من طراز "سو-57" و"سو-35 إس"... فيديو
سلمت شركة تصنيع الطائرات الروسية United Aeronautical Corporation (UAC) مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس الجديدة من طراز "سو-57" و"سو-35 إس" من الجيل 4++ إلى القوات الجوية الروسية.
وأشار فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روس تيك"، إلى أن المركبات التي تم تسليمها للقوات تتميز بخصائص أداء طيران عالية، وهو ما يشيد به الطيارون.
تم قبول مقاتلات الجيل الخامس من قبل الطاقم الفني، وخضعت لدورة كاملة من اختبارات المصنع وتم اختبارها في أوضاع تشغيلية مختلفة من قبل طياري وزارة الدفاع الروسية.
وأضاف المدير العام لشركة UAC يوري سليوسار: "يتزايد عدد مقاتلات الجيل الخامس التي تدخل القوات الجوية الفضائية الروسية كل عام. واليوم، يعد مجمع الطيران الواعد من الجيل الخامس "سو-57" أحدث الطائرات في الخطوط الأمامية في روسيا".
تعتبر مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" متفوقة على طائرة "إف-16"، التي وعد الغرب بتزويدها لأوكرانيا، مما يقلل من الفعالية المحتملة للطائرات الأمريكية لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
"سو-57" هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.
وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تتمتع الطائرة "سو-57" بالقدرة على المزامنة مع الرادارات الأرضية، مما يمنحها ميزة كبيرة عن الطائرة الأمريكية "إف-16".
يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص التقنية والتكتيكية للمقاتلة الروسية "سو-57".