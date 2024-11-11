https://sarabic.ae/20241111/روستيخ-تسليم-مجموعة-من-مقاتلات-سو-57-وسو--35-إس-لوزارة-الدفاع-الروسية-1094663618.html

"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"

"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، عن تسليم وزارة الدفاع الروسية، دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس، من طراز "سو - 57"، ومقاتلات الجيل... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T05:08+0000

2024-11-11T05:08+0000

2024-11-11T05:50+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

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وجاء في البيان: "قامت مؤسسة الصناعات الجوية المتحدة (التابعة لروستيخ)، بتسليم الدفعة الجديدة من طائرات "سو - 57" و"سو - 35 إس" الجديدة إلى القوات الجوية الروسية".ودخلت المقاتلات المسلمة، بالفعل إلى المطارات الحربية.وأردف البيان: "عند تصنيع "سو - 57"، تم تزويدها بجميع ميزات الجيل الخامس، بما في ذلك التخفي، والتكنولوجيا والحلول الذكية، الكامنة وراء "سو - 57"، تعطيها خصائص طيران وقتال ممتازة، وأضاف باديخي أن "معرض تشوهاي الجوي يثبت مرة أخرى أن الطائرة الروسية "سو - 57" هي أفضل الطائرات في فئتها".وبالتزامن مع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، إن الطائرة "سو - 57"، تعد المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس التي أكدت خصائصها في جميع أنواع الاستخدام القتالي، ويستمر تحسين الطائرة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام، وتتوسع القدرة الإنتاجية لإنتاج الطائرة. ووفقا لتشميزوف، تعد "سو - 57"، اليوم، المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس التي أكدت خصائصها المتقدمة في جميع أنواع الاستخدام القتالي.ووصفها تشيميزوف بأنها سلاح هائل، مزود بوسائل تدمير متقدمة.وأشار إلى أن العرض العالمي الأول للطائرة "سو - 57"، في نسخة التصدير سيتم قريبًا في الصين، كجزء من معرض الطيران الصيني. وأعرب تشيميزوف عن ثقته في أن المقاتلة ستحظى بتقدير زملائه الأجانب.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو

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