https://sarabic.ae/20241111/روستيخ-تسليم-مجموعة-من-مقاتلات-سو-57-وسو--35-إس-لوزارة-الدفاع-الروسية-1094663618.html
"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"
"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، عن تسليم وزارة الدفاع الروسية، دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس، من طراز "سو - 57"، ومقاتلات الجيل... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T05:08+0000
2024-11-11T05:08+0000
2024-11-11T05:50+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان: "قامت مؤسسة الصناعات الجوية المتحدة (التابعة لروستيخ)، بتسليم الدفعة الجديدة من طائرات "سو - 57" و"سو - 35 إس" الجديدة إلى القوات الجوية الروسية".ودخلت المقاتلات المسلمة، بالفعل إلى المطارات الحربية.وأردف البيان: "عند تصنيع "سو - 57"، تم تزويدها بجميع ميزات الجيل الخامس، بما في ذلك التخفي، والتكنولوجيا والحلول الذكية، الكامنة وراء "سو - 57"، تعطيها خصائص طيران وقتال ممتازة، وأضاف باديخي أن "معرض تشوهاي الجوي يثبت مرة أخرى أن الطائرة الروسية "سو - 57" هي أفضل الطائرات في فئتها".وبالتزامن مع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، إن الطائرة "سو - 57"، تعد المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس التي أكدت خصائصها في جميع أنواع الاستخدام القتالي، ويستمر تحسين الطائرة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام، وتتوسع القدرة الإنتاجية لإنتاج الطائرة. ووفقا لتشميزوف، تعد "سو - 57"، اليوم، المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس التي أكدت خصائصها المتقدمة في جميع أنواع الاستخدام القتالي.ووصفها تشيميزوف بأنها سلاح هائل، مزود بوسائل تدمير متقدمة.وأشار إلى أن العرض العالمي الأول للطائرة "سو - 57"، في نسخة التصدير سيتم قريبًا في الصين، كجزء من معرض الطيران الصيني. وأعرب تشيميزوف عن ثقته في أن المقاتلة ستحظى بتقدير زملائه الأجانب.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"
05:08 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 05:50 GMT 11.11.2024)
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، عن تسليم وزارة الدفاع الروسية، دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس، من طراز "سو - 57"، ومقاتلات الجيل الرابع المحدثة (4++) "سو - 35 إس".
وجاء في البيان: "قامت مؤسسة الصناعات الجوية المتحدة (التابعة لروستيخ)، بتسليم الدفعة الجديدة من طائرات "سو - 57" و"سو - 35 إس" الجديدة إلى القوات الجوية الروسية".
ويشار إلى أن المقاتلات تم قبولها من قبل الطاقم الفني وخضعت لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واختبرها طيارو وزارة الدفاع في أوضاع تشغيل مختلفة.
ودخلت المقاتلات المسلمة، بالفعل إلى المطارات الحربية.
وأضاف البيان، نقلا عن مدير مؤسسة الصناعات الجوية، فاديم بادخي: "تواصل مؤسسة الصناعات الجوية المتحدة، العمل بشكل دوري للوفاء بالتزاماتها، بحلول نهاية العام، سيتم تسليم الدفعات التالية من طائرات الجيل الخامس "سو - 57"، والمقاتلات متعددة المهام من الجيل الرابع المحدث من طراز "سو - 35 إس"، حيث أنها تمر بمرحلة التصنيع والاختبار".
وأردف البيان: "عند تصنيع "سو - 57"، تم تزويدها بجميع ميزات الجيل الخامس، بما في ذلك التخفي، والتكنولوجيا والحلول الذكية، الكامنة وراء "سو - 57"، تعطيها خصائص طيران وقتال ممتازة، وأضاف باديخي أن "معرض تشوهاي
الجوي يثبت مرة أخرى أن الطائرة الروسية "سو - 57" هي أفضل الطائرات في فئتها".
وبالتزامن مع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، إن الطائرة "سو - 57"، تعد المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس التي أكدت خصائصها في جميع أنواع الاستخدام القتالي، ويستمر تحسين الطائرة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام، وتتوسع القدرة الإنتاجية لإنتاج الطائرة.
وأكد أن "سو - 57"، إلى جانب "سو - 34"، و"سو - 35 إس"، وطائرات أخرى تمثل نصرنا الذي تقدمه شركات تصنيع الطائرات للجيش، في الوقت المحدد وبجودة عالية".
ووفقا لتشميزوف، تعد "سو - 57"، اليوم، المقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس التي أكدت خصائصها المتقدمة في جميع أنواع الاستخدام القتالي.
ووصفها تشيميزوف بأنها سلاح هائل، مزود بوسائل تدمير متقدمة.
وبيّن أن المقاتلة ذات اعتمادية، إلى حد كبير بسبب تخفيها الشبحي، ونظام الدفاع الحديث على متنها.
وأشار إلى أن العرض العالمي الأول للطائرة "سو - 57"، في نسخة التصدير سيتم قريبًا في الصين، كجزء من معرض الطيران الصيني. وأعرب تشيميزوف عن ثقته في أن المقاتلة ستحظى بتقدير زملائه الأجانب.