https://sarabic.ae/20241108/لأول-مرة-روسيا-تكشف-عن-أحدث-ابتكاراتها-لمحركات-طائرات-نوعية-في-الصين-1094608367.html
لأول مرة... روسيا تكشف عن أحدث ابتكاراتها لمحركات طائرات نوعية في الصين
لأول مرة... روسيا تكشف عن أحدث ابتكاراتها لمحركات طائرات نوعية في الصين
سبوتنيك عربي
تستعد شركة "روستيخ" الروسية، من خلال قسمها المتخصص في المحركات "أو دي كيه" لتقديم أحدث ابتكاراتها في مجال محركات الطائرات في معرض في الصين. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T12:49+0000
2024-11-08T12:49+0000
2024-11-08T12:49+0000
مجتمع
علوم
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وأعلنت الشركة في بيان لها على "تلغرام"، أنها ستشارك في معرض "Airshow China 2024"، الذي سيُعقد في مدينة تشوهاي الصينية بين 12 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.وأضاف البيان: "ستكون هذه أول مرة تعرض فيها بعض هذه المحركات خارج روسيا، بما في ذلك محرك جديد من الجيل الخامس للطائرات العملياتية التكتيكية".وأشار البيان إلى أنه من بين العروض الأخرى، سيتم عرض المحرك المحسن "AL-31FN" من الجيل الخامس لأول مرة للشركاء الدوليين.ونوهت الشركة إلى أن المحرك الجديد سيسمح بتحقيق أداء أفضل للطائرات في ما يخص الارتفاعات العالية ومدى الطيران، مما يعزز من قدرة الطائرات القتالية على تنفيذ المهام في ظروف أكثر تطلبًا.بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم نموذج لمحرك "SM-100" الذي طورته "أو دي كيه" للطائرات المسيرة المستقبلية والطائرات التدريبية القتالية.في المجموع، ستعرض الشركة 8 نماذج للمحركات الروسية، والتي ستوضح تطور التقنيات في صناعة الطيران الروسية. من بينها نماذج بالحجم الكامل لمحركات واعدة ومتسلسلة لطائرات الهليكوبتر والطائرات من طراز "VK-1600V" ،"TV7-117ST-01" و"RD-93MA".لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعيعلماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات
https://sarabic.ae/20241108/علماء-روس-يطورون-تكنولوجيا-جديدة-للتحكم-في-الأقمار-الصناعية-الصغيرة-1094601644.html
https://sarabic.ae/20240923/روسيا-تطور-محركات-نموذجية-لرحلات-الفضاء-السحيق-1093021464.html
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سبوتنيك عربي
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علوم
لأول مرة... روسيا تكشف عن أحدث ابتكاراتها لمحركات طائرات نوعية في الصين
تستعد شركة "روستيخ" الروسية، من خلال قسمها المتخصص في المحركات "أو دي كيه" لتقديم أحدث ابتكاراتها في مجال محركات الطائرات في معرض في الصين.
وأعلنت الشركة في بيان لها على "تلغرام"، أنها ستشارك في معرض "Airshow China 2024"، الذي سيُعقد في مدينة تشوهاي الصينية بين 12 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف البيان: "ستكون هذه أول مرة تعرض فيها بعض هذه المحركات خارج روسيا، بما في ذلك محرك جديد من الجيل الخامس للطائرات العملياتية التكتيكية".
سيتم عرض المحرك الجديد في صورة نموذج كامل الحجم، ويتميز بتحسينات كبيرة مقارنةً بمحركات الجيل السابق في مجالات عدة مثل العمر الافتراضي، استهلاك الوقود، وقوة الدفع، ويعتبر هذا المحرك محركًا من الجيل الخامس بفضل هذه التطويرات المذهلة.
وأشار البيان إلى أنه من بين العروض الأخرى، سيتم عرض المحرك المحسن "AL-31FN" من الجيل الخامس لأول مرة للشركاء الدوليين.
ونوهت الشركة إلى أن المحرك الجديد سيسمح بتحقيق أداء أفضل للطائرات في ما يخص الارتفاعات العالية ومدى الطيران، مما يعزز من قدرة الطائرات القتالية على تنفيذ المهام في ظروف أكثر تطلبًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم نموذج لمحرك "SM-100" الذي طورته "أو دي كيه" للطائرات المسيرة المستقبلية والطائرات التدريبية القتالية.
في المجموع، ستعرض الشركة 8 نماذج للمحركات الروسية، والتي ستوضح تطور التقنيات في صناعة الطيران الروسية. من بينها نماذج بالحجم الكامل لمحركات واعدة ومتسلسلة لطائرات الهليكوبتر والطائرات من طراز "VK-1600V" ،"TV7-117ST-01" و"RD-93MA".