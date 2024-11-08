https://sarabic.ae/20241108/علماء-روس-يطورون-تكنولوجيا-جديدة-للتحكم-في-الأقمار-الصناعية-الصغيرة-1094601644.html

علماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرة

علماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرة

سبوتنيك عربي

طور علماء روس في جامعة "سمارا" الروسية، تكنولوجيا جديدة للتحكم الفعال في المركبات الفضائية الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T09:41+0000

2024-11-08T09:41+0000

2024-11-08T09:41+0000

مجتمع

علوم

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ويقوم علماء في الجامعة الروسية بتطوير تقنيات جديدة للتحكم الفعال في المركبات الفضائية الصغيرة حتى تتمكن من أداء مهام استشعار الأرض عن بعد بنجاح، مؤكدين أن تطبيقها سيحسن من جودة الاستشعار.وأفاد الباحثون أنه يجب أن تأخذ التقنيات الجديدة في الاعتبار مصادر التداخل المختلفة التي تؤثر على حركة القمر الصناعي.وبالنسبة للمركبات الفضائية الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، فإن أحد هذه العوامل هو الصدمة الحرارية.وقد سبق للباحثين في جامعة سمارا أن طوروا بالفعل طريقة لتقييم مخاطر الصدمة الحرارية للمركبات الفضائية الصغيرة.وأفاد أندريه سيدلنيكوف، الأستاذ في قسم هندسة الفضاء الذي يحمل اسم المصمم الدكتور كوزلوف في جامعة سمارا، أن العلماء وضعوا لأنفسهم في الآونة الأخيرة هدفًا يتمثل في تطوير تقنية جديدة للتحكم في مثل هذه المركبات في ظروف الصدمة الحرارية.ووفقًا لسيدلنيكوف، شارك في حل المشكلة فريق من طلاب الدراسات العليا الشباب وطلاب جامعة سمارا.وسيتعين على الباحثين في المستقبل تطوير مبدأ التحكم في المركبات الفضائية الصغيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصدمة الحرارية من أجل تقليل تأثيرها السلبي على جودة صور الأرض من الفضاء.النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات

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