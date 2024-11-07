كوكب المشتري في مشهد يسجل لأول مرة... صور
© Photo / NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/John Landinoصورة التقطها جهاز الشمسية "Juno " التابع لوكالة "ناسا" فوق القطب الجنوبي لكوكب المشتري، من على ارتفاع 101 ألف كلم فوق سطح غيوم الكوكب، 2 فبراير/ شباط 2017.
© Photo / NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/John Landino
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أرسل المسبار الفضائي الأمريكي"جونو" صورا واضحة بشكل مذهل لكوكب المشتري إلى الأرض، لم يسبق أن حصل العلماء على مثيلها.
وذكرت وسائل إعلام أن "مركبة "جونو" الفضائية التابعة لـ"ناسا" أكملت للتو تحليقها السادس والستين حول كوكب المشتري، وأرسلت أحدث مجموعة من الصور إلى الأرض، وتلك الصور مثيرة للإعجاب حقًا".
ويذكر أن "جونو" مزود بكاميرا خاصة بدقة 2 ميغابكسل تسمى "JunoCam"، وهي "مصممة لدراسة ديناميكيات سحب المشتري والملامح السطحية لأقماره.
NASA just released these 8 images of Jupiter taken by the Juno spacecraft, the highest resolution, most color detailed to date. pic.twitter.com/PwdoxpsNLv— Hugh Ross (@RTB_HRoss) January 7, 2018
وأضافت تلك الوسائل أنه "عندما يتم نقل البيانات الأولية من "JunoCam" إلى الأرض، يقوم فريق من العلماء الهواة بمعالجتها بعناية فائقة، مما يؤدي إلى إنشاء صور مثيرة للإعجاب".
NASA’s Juno just released stunning new images of Jupiter. pic.twitter.com/RD7cTjrzU4— Seekers Of The Cosmos (@SeekersCosmos) November 6, 2024
ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن مهمة "جونو" ستنتهي قريبا بسبب جاذبية المشتري التي تسحب المسبار و"تغرقه في الغلاف الجوي الفوضوي للعملاق الغازي".