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https://sarabic.ae/20241107/كوكب-المشتري-في-مشهد-يسجل-لأول-مرة-صور-1094582012.html
كوكب المشتري في مشهد يسجل لأول مرة... صور
كوكب المشتري في مشهد يسجل لأول مرة... صور
سبوتنيك عربي
أرسل المسبار الفضائي الأمريكي"جونو" صورا واضحة بشكل مذهل لكوكب المشتري إلى الأرض، لم يسبق أن حصل العلماء على مثيلها. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T14:24+0000
2024-11-07T14:24+0000
مجتمع
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علوم
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وذكرت وسائل إعلام أن "مركبة "جونو" الفضائية التابعة لـ"ناسا" أكملت للتو تحليقها السادس والستين حول كوكب المشتري، وأرسلت أحدث مجموعة من الصور إلى الأرض، وتلك الصور مثيرة للإعجاب حقًا".ويذكر أن "جونو" مزود بكاميرا خاصة بدقة 2 ميغابكسل تسمى "JunoCam"، وهي "مصممة لدراسة ديناميكيات سحب المشتري والملامح السطحية لأقماره.وأضافت تلك الوسائل أنه "عندما يتم نقل البيانات الأولية من "JunoCam" إلى الأرض، يقوم فريق من العلماء الهواة بمعالجتها بعناية فائقة، مما يؤدي إلى إنشاء صور مثيرة للإعجاب".ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن مهمة "جونو" ستنتهي قريبا بسبب جاذبية المشتري التي تسحب المسبار و"تغرقه في الغلاف الجوي الفوضوي للعملاق الغازي".المشتري كان كوكبا مسطحا... دراسة تعيد إحياء نظرية "الأرض المسطحة"... صور وفيديو
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الفضاء, علوم
الفضاء, علوم

كوكب المشتري في مشهد يسجل لأول مرة... صور

14:24 GMT 07.11.2024
© Photo / NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/John Landinoصورة التقطها جهاز الشمسية "Juno " التابع لوكالة "ناسا" فوق القطب الجنوبي لكوكب المشتري، من على ارتفاع 101 ألف كلم فوق سطح غيوم الكوكب، 2 فبراير/ شباط 2017.
صورة التقطها جهاز الشمسية Juno التابع لوكالة ناسا فوق القطب الجنوبي لكوكب المشتري، من على ارتفاع 101 ألف كلم فوق سطح غيوم الكوكب، 2 فبراير/ شباط 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/John Landino
تابعنا عبر
أرسل المسبار الفضائي الأمريكي"جونو" صورا واضحة بشكل مذهل لكوكب المشتري إلى الأرض، لم يسبق أن حصل العلماء على مثيلها.
وذكرت وسائل إعلام أن "مركبة "جونو" الفضائية التابعة لـ"ناسا" أكملت للتو تحليقها السادس والستين حول كوكب المشتري، وأرسلت أحدث مجموعة من الصور إلى الأرض، وتلك الصور مثيرة للإعجاب حقًا".
ويذكر أن "جونو" مزود بكاميرا خاصة بدقة 2 ميغابكسل تسمى "JunoCam"، وهي "مصممة لدراسة ديناميكيات سحب المشتري والملامح السطحية لأقماره.
وأضافت تلك الوسائل أنه "عندما يتم نقل البيانات الأولية من "JunoCam" إلى الأرض، يقوم فريق من العلماء الهواة بمعالجتها بعناية فائقة، مما يؤدي إلى إنشاء صور مثيرة للإعجاب".
ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن مهمة "جونو" ستنتهي قريبا بسبب جاذبية المشتري التي تسحب المسبار و"تغرقه في الغلاف الجوي الفوضوي للعملاق الغازي".
المشتري كان كوكبا مسطحا... دراسة تعيد إحياء نظرية "الأرض المسطحة"... صور وفيديو
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