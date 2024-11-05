https://sarabic.ae/20241105/روسكوسموس-تعلن-إطلاق-الصاروخ-سويوز-21-بي-حاملا-قمرين-صناعيين-إلى-الفضاء-1094488588.html

"روسكوسموس" تعلن إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرين صناعيين إلى الفضاء

"روسكوسموس" تعلن إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرين صناعيين إلى الفضاء

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، فجر اليوم الثلاثاء، إنطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء مزودا بقمرين صناعيين للفيزياء الشمسية من قاعدة... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T02:00+0000

2024-11-05T02:00+0000

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وقال ممثل "روسكوسموس" للصحفيين، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق القمرين الصناعيين من طراز "الأيونوسفير- إم" إلى المدار المصمم بعد 56 دقيقة و15 ثانية من الإطلاق، وسيتبعهما بعد ذلك 53 قمرا صغيرا.ويزن القمر الصناعي "الأيونوسفير- إم" حوالي 430 كيلوغراما، ويبلغ ارتفاع مداره العامل 820 كيلومترا.وستقوم هذه الأقمار برصد الظواهر الفيزيائية في الغلاف الأيوني للأرض والتغيرات في بنيته واضطرابات المجالات الكهرومغناطيسية وتركيبة الغلاف الجوي للأرض وتوزيع الأوزون في طبقاته العليا، فضلا عن مراقبة الوضع الإشعاعي.

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