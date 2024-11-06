https://sarabic.ae/20241106/علماء-روس-يبتكرون-غراء-يوقف-نزيف-الجروح-خلال-العمليات-1094537560.html
علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات
علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات
سبوتنيك عربي
ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة فولغا للأبحاث الطبية (PIMU) في نيجني نوفغورود الروسية، أن العلماء في الجامعة طوروا تقنية لإنتاج غراء الفيبرين، الذي يستخدم لوقف... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T10:13+0000
2024-11-06T10:13+0000
2024-11-06T10:13+0000
مجتمع
روسيا
علوم
الصحة
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وقالت مارفا إيغوريخينا، رئيسة مختبر تقنيات الخلايا في الجامعة: "كانت أولويتنا الأولى هي صنع تركيبة أساسية من غراء الفيبرين للاستخدام على نطاق واسع في الجراحة. وقد نجحنا في حل هذه المشكلة. فالركيزة التي ابتكرناها قابلة للتحلل الحيوي، أي لديها القدرة على الامتصاص في الجسم (على عكس الغراء الاصطناعي)، ويمكن أن تكون بمثابة مصفوفة لمزيد من التئام الجروح. الغراء آمن تمامًا ومتوافق حيويًا تمامًا مع الجسم".وقال تقرير الجامعة: "إحدى أكثر المشاكل إلحاحًا في الجراحة هي وقف نزيف الكبد. وقد أظهرت الاختبارات التي أُجريت على الفئران والخنازير أن الصمغ يؤدي وظيفته الرئيسية بشكل موثوق. حيث يبدأ مفعوله خلال الدقيقة الأولى، وبحلول نهاية الدقيقة الثانية يتوقف النزيف تمامًا. وهذه ميزة فريدة من نوعها طورها علماء الجامعة مقارنةً بنظائرها الأخرى الموجودة في السوق المحلية".وقال رئيس الجامعة نيكولاي كارياكين: "في الواقع، لقد قمنا بتطوير ليس فقط تركيبة عاملة من غراء الفيبرين، ولكن أيضًا تقنية لتصنيع الركيزة الأساسية - الفيبرينوجين. في المستقبل، قد تصبح في المستقبل مادة صيدلانية يمكن استخدامها ليس فقط لغراء الفيبرين، ولكن أيضًا للمنتجات الأخرى القائمة على الفيبرين".وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إطلاق الدواء في الإنتاج، يخطط علماء الجامعة لمواصلة الأبحاث المخبرية وتوسيع خط غراء الفيبرين. سيكون لتعديلات المنتج خصائص محددة مختلفة: بطء التحلل البيولوجي، والعمل المضاد للبكتيريا، والتقارب العالي مع الأنسجة العظمية لتعويض العيوب العظمية الصغيرة.دراسة تكشف عن تأثير فيروس الهربس البسيط على الدماغمستشفيات تبدأ باستخدام "حاسبة الوفيات" للتنبؤ بموعد وفاة المرضى
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روسيا, علوم, الصحة
علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات
ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة فولغا للأبحاث الطبية (PIMU) في نيجني نوفغورود الروسية، أن العلماء في الجامعة طوروا تقنية لإنتاج غراء الفيبرين، الذي يستخدم لوقف النزيف في الجراحة، من مكونات الدم البشري.
وقالت مارفا إيغوريخينا، رئيسة مختبر تقنيات الخلايا في الجامعة: "كانت أولويتنا الأولى هي صنع تركيبة أساسية من غراء الفيبرين للاستخدام على نطاق واسع في الجراحة. وقد نجحنا في حل هذه المشكلة. فالركيزة التي ابتكرناها قابلة للتحلل الحيوي، أي لديها القدرة على الامتصاص في الجسم (على عكس الغراء الاصطناعي)، ويمكن أن تكون بمثابة مصفوفة لمزيد من التئام الجروح. الغراء آمن تمامًا ومتوافق حيويًا تمامًا مع الجسم".
لقد اجتاز غراء الفيبرين بالفعل الاختبارات الأولى على الحيوانات، وأظهر خصائص تخثر الدم الواضحة، وأثبتت فعاليته بنجاح على كل من الأوعية الكبيرة والأعضاء.
وقال تقرير الجامعة: "إحدى أكثر المشاكل إلحاحًا في الجراحة هي وقف نزيف الكبد. وقد أظهرت الاختبارات التي أُجريت على الفئران والخنازير أن الصمغ يؤدي وظيفته الرئيسية بشكل موثوق. حيث يبدأ مفعوله خلال الدقيقة الأولى، وبحلول نهاية الدقيقة الثانية يتوقف النزيف تمامًا. وهذه ميزة فريدة من نوعها طورها علماء الجامعة مقارنةً بنظائرها الأخرى الموجودة في السوق المحلية".
وستبدأ الدراسات ما قبل السريرية الموسعة لغراء الفيبرين قريبًا، وتجري حاليًا مفاوضات مع وزارة الصحة في روسيا والوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية. إن مركز الأبحاث والإنتاج "فارمزاشيتا" التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية جاهز لإنتاج الدفعات الأولى من الغراء.
وقال رئيس الجامعة نيكولاي كارياكين: "في الواقع، لقد قمنا بتطوير ليس فقط تركيبة عاملة من غراء الفيبرين، ولكن أيضًا تقنية لتصنيع الركيزة الأساسية - الفيبرينوجين. في المستقبل، قد تصبح في المستقبل مادة صيدلانية يمكن استخدامها ليس فقط لغراء الفيبرين، ولكن أيضًا للمنتجات الأخرى القائمة على الفيبرين".
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إطلاق الدواء في الإنتاج، يخطط علماء الجامعة لمواصلة الأبحاث المخبرية وتوسيع خط غراء الفيبرين. سيكون لتعديلات المنتج خصائص محددة مختلفة: بطء التحلل البيولوجي، والعمل المضاد للبكتيريا، والتقارب العالي مع الأنسجة العظمية لتعويض العيوب العظمية الصغيرة.