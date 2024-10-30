https://sarabic.ae/20241030/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لعلاج-كسور-الأضلاع-1094300803.html

علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لعلاج كسور الأضلاع

علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لعلاج كسور الأضلاع

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء من جامعة سورغوت الحكومية الروسية، طريقة منخفضة الصدمة لعلاج كسور الأضلاع، وبحسب العلماء فإن هذه الطريقة تقلل من خطر حدوث مضاعفات، وتقصر فترة... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T05:49+0000

2024-10-30T05:49+0000

2024-10-30T05:49+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الصدر

كسور

عظام

عظام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094300456_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_0603f9f62c741d8c084e7541fd136ea8.jpg

يقول العلماء إن إصابات الصدر هي الثالثة الأكثر شيوعًا بين جميع أنواع الإصابات وتتميز بارتفاع معدل الوفيات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد إصابات الدماغ المؤلمة.وقالت الخدمة الصحفية لجامعة سورغوت الحكومية، إنه من بين إصابات الصدر المتعددة، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي كسور الأضلاع (40-92 في المئة). وعادة ما تكون مصحوبة بألم طويل الأمد وتقييد النشاط البدني، مما يؤثر سلبا على نوعية حياة المرضى.اقترح علماء جامعة سورغوت الحكومية طريقة للتثبيت المؤقت لكسور الأضلاع عن طريق التدخل الجراحي البسيط داخل النخاع، حيث يقوم الجراحون بعمل ثقوب صغيرة وإدخال عنصر التثبيت في العظم في الاتجاه المعاكس، بدءًا من نهايته.لا تسمح هذه التقنية بوضع المشابك بشكل أكثر دقة والحفاظ على سلامة الأنسجة الرخوة فحسب، بل تسمح أيضًا بإعادة التنفس الطبيعي وغير المؤلم في أقصر وقت ممكن. علاوة على ذلك، فإن العلاج بالطريقة المقترحة، وفقا للخبراء، يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من صدمة شديدة.وأضاف غليناني أن العملية تتطلب فريقًا متعدد التخصصات من جراح وطبيب رضوح وطبيب تخدير، بالإضافة إلى أجهزة زرع ومعدات ذات صلة غير مكلفة وسهلة المنال.ولتطوير هذه الطريقة، قام العلماء بتحليل السجلات الطبية للمرضى الذين يعانون من صدمة الصدر المغلقة والذين تم علاجهم في مستشفى سورغوت للصدمات السريرية.وأشار العالم إلى أنه "لقد حاولنا تكييف أساسيات تركيب العظام بأقل تدخل جراحي لكسور الجهاز العضلي الهيكلي مع العلاج الجراحي لكسور الأضلاع، مع مراعاة خصوصيات تشريح الصدر".ووفقا لجامعة سورغوت الحكومية التي قامت بالدراسة، فإنه في المستقبل، يخطط الفريق لتحسين طرق العلاج والتعافي للمرضى الذين يعانون من صدمة الصدر المغلقة وكسور الأضلاع.علماء روس يبتكرون مسكنا لآلام مرض يعاني منه الملايين حول العالمعلماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة

https://sarabic.ae/20240105/طبيب-روسي-يوضح-كيفية-التمييز-بين-الكدمات-والكسور-لدى-الأطفال---1084717091.html

https://sarabic.ae/20240402/علماء-روس-يطورون-زرعات-للأنسجة-العظمية-رخيصة-وذات-كفاءة-عالية-1087609577.html

https://sarabic.ae/20240730/علماء-روس-يبتكرون-دواء-لعلاج-هشاشة-العظام-1091239789.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, الصدر, كسور, عظام, عظام