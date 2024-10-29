https://sarabic.ae/20241029/علماء-روس-يبتكرون-مسكنا-لآلام-مرض-يعاني-منه-الملايين-حول-العالم-1094286612.html

علماء روس يبتكرون مسكنا لآلام مرض يعاني منه الملايين حول العالم

علماء روس يبتكرون مسكنا لآلام مرض يعاني منه الملايين حول العالم

سبوتنيك عربي

طور علماء روس في جامعة فولغوغراد التقنية الروسية جزيئا جديد قادرا على مكافحة آلام مرض يعاني منه الملايين حول العالم. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T15:16+0000

2024-10-29T15:16+0000

2024-10-29T15:36+0000

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وتمكن الباحثون من تطوير جزيء جديد قادر على مكافحة آلام الاعتلال العصبي في مرض السكري وذلك ضمن فريق علمي دولي.ووفقًا للمختصين، لا توجد مثل هذه المسكنات في الأسواق العالمية اليوم، حيث تم عرض النتائج في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.وأوضح خبراء من جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية (VolgGTU) أن المسكنات التقليدية لمعالجة مثل هذه الآلام غير فعالة. ويعتمد علاج آلام الاعتلال العصبي المزمن اليوم على مضادات الاكتئاب ومثبطات امتصاص السيروتونين، والتي يؤدي استخدامها إلى تدهور نوعية حياة المريض.في مرض السكري، يعد الاعتلال العصبي من المضاعفات الشائعة التي لا تؤدي فقط إلى انخفاض القدرة على العمل، بل غالبًا ما تكون سببًا في تطور الآفات الشديدة التي تؤدي إلى إعاقة شديدة ووفاة المرضى. وأضافت الجامعة أنه لا توجد حاليًا أدوية فعالة وآمنة لعلاج مثل هذه الحالات. وقد قام أخصائيون من جامعة فولغوغراد الطبية الحكومية (VolgGMU) مع زملاء من الولايات المتحدة الأمريكية بتوليف جزيء قادر على الحد من آلام الاعتلال العصبي دون التسبب في آثار جانبية وإدمان.وأضاف بورميستروف، أن العمل جارٍ حاليًا على تحسين بنية الجزيء من أجل تحسين ملف الحرائك الدوائية - توزيع المادة الفعالة في جسم الإنسان.وتابع الأخصائي "يعد تحسين المظهر الحركي الدوائي للجزيء ضروريًا لتحسين التوافق مع جسم الإنسان. نحن الآن بحاجة إلى صنع دواء يمكن تناوله بفعالية في شكل أقراص وليس فقط عن طريق الحقن. بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى إنشاء بنية للجزيء تتمتع بنقاء براءة الاختراع، أي أنها ستكون جديدة تمامًا. وستكون الخطوة التالية لفريقنا هي التحضير للتجارب السريرية على البشر"يذكر أن هذا العمل يتم بمنحة ودعم من مؤسسة العلوم الروسية.

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